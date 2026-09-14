Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy lunes 14 de septiembre de 2026

La Caribeña Noche es un juego de chance en Colombia que realiza sorteos diariamente. Los jugadores pueden participar con apuestas desde $500 hasta $25.000 y, para ganar, deben acertar las cifras en estricto orden de izquierda a derecha, de acuerdo con el resultado del sorteo.

Número ganador de Caribeña Noche hoy lunes 14 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Caribeña Noche de este lunes 14 de septiembre de 2026 es el XXXX. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete corresponde al resultado ganador.

Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras: XX

Tres últimas cifras: XXX

La quinta: X

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una "quinta balota" o "número adicional", que puede aumentar las ganancias si se acierta simultáneamente con otras cifras.

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¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado y el resultado puede consultarse después de las 10:30 p. m.

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¿Cómo se juega el chance Caribeña Noche?

Existen diferentes modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Noche?

El valor de las apuestas tiene los siguientes límites:



El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El proceso para reclamar el premio depende del monto obtenido. Para cualquier premio se deben presentar estos documentos:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

También existen requisitos adicionales según el valor del premio, calculado con base en UVT:

