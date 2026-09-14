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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultado de MiLoto de hoy lunes 14 de septiembre de 2026

Resultado de MiLoto de hoy lunes 14 de septiembre de 2026

Consulte los resultados de MiLoto de este lunes 14 de septiembre y conozca el acumulado de $350 millones para el próximo sorteo.

Logo oficial de MiLoto de Baloto con el número seis y fondo azul.
Imagen oficial de la marca MiLoto por Baloto, un juego de azar regulado en Colombia. Las estadísticas y números ganadores se actualizan después de cada sorteo oficial.
Foto: Baloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

MiLoto realiza este lunes 14 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para quedarse con el premio mayor.

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Números ganadores de MiLoto de hoy lunes 14 de septiembre de 2026

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Logo oficial de ColorLoto de Baloto sobre seis balotas numeradas de colores blanco, rojo, azul, verde y rojo en un riel.
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Resultado de ColorLoto de hoy lunes 14 de septiembre de 2026

Lotería de Cundinamarca.jpg
Resultados de las loterías

Lotería de Cundinamarca resultados del sorteo del lunes 14 de septiembre de 2026

La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este lunes 14 de septiembre de 2026 es:

XX - XX - XX - XX - XX

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MiLoto funciona mediante la selección de una combinación de cinco números. El juego contempla premios para quienes acierten entre dos y cinco números de la combinación sorteada.

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El acumulado para esta jornada es de $350 millones. Los resultados oficiales permiten conocer los números sorteados y el balance de ganadores en las diferentes categorías de aciertos.

¿Cuántos ganadores tuvo MiLoto?

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El operador oficial dará a conocer el número de ganadores registrados en cada categoría de aciertos durante el sorteo de este lunes 14 de septiembre.

El reporte incluye las categorías de cinco, cuatro, tres y dos aciertos, junto con el valor correspondiente a cada premio.

En el sorteo anterior mencionado en la información de referencia, correspondiente al número 581, se registraron 13.449 ganadores entre todas las categorías y se entregaron $111.153.600 en premios.

¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?

Para este lunes 14 de septiembre de 2026, el acumulado de MiLoto es de $350 millones.

Cuando no se registra un ganador de la categoría de cinco aciertos, el acumulado principal aumenta para la siguiente jornada, de acuerdo con la mecánica del juego.

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Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar la combinación registrada con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.

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