En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audio Manel Grau
Presupuesto 2027
Protestas universidades
Sismos en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultado de ColorLoto de hoy lunes 14 de septiembre de 2026

Resultado de ColorLoto de hoy lunes 14 de septiembre de 2026

Consulte los resultados de ColorLoto de este lunes 14 de septiembre y conozca el acumulado de $2.130 millones para esta jornada.

Logo oficial de ColorLoto de Baloto sobre seis balotas numeradas de colores blanco, rojo, azul, verde y rojo en un riel.
Las balotas del juego ColorLoto muestran números del uno al siete asociados a un color específico. Esta modalidad pertenece al portafolio de sorteos de Baloto en el territorio colombiano.
Foto: Baloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

ColorLoto, juego que hace parte del portafolio de Baloto y que combina números y colores en su mecánica, realiza este lunes 14 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Resultados de ColorLoto de hoy lunes 14 de septiembre de 2026

Últimas noticias

Lotería de Cundinamarca.jpg
Resultados de las loterías

Lotería de Cundinamarca resultados del sorteo del lunes 14 de septiembre de 2026

Imagen del logo oficial de baloto y revancha
Resultados de las loterías

Resultado Baloto y Baloto Revancha de hoy lunes 14 de septiembre de 2026

La combinación ganadora del sorteo de ColorLoto de este lunes 14 de septiembre de 2026 es:

  • XX (color)
  • XX (color)
  • XX (color)
  • XX (color)
  • XX (color)
  • XX (color)

Los participantes podrán consultar la combinación ganadora y verificar sus tiquetes para determinar si obtuvieron alguno de los premios disponibles. Antes de iniciar cualquier proceso de reclamación, se recomienda confirmar los resultados publicados por los canales oficiales de Baloto.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

ColorLoto se diferencia de otros juegos del portafolio de Baloto porque los participantes deben acertar tanto los números como los colores de las balotas. Esta mecánica determina las categorías de premiación y el acceso al acumulado principal.

¿De cuánto es el acumulado de ColorLoto?

Publicidad

Para el sorteo de este lunes 14 de septiembre de 2026, ColorLoto tiene un acumulado de $2.130 millones.

El valor corresponde al premio acumulado disponible para esta jornada. Cuando no se registra un ganador del premio principal, el monto puede aumentar para el siguiente sorteo.

Los jugadores deben conservar el tiquete en buen estado y comprobar que la combinación registrada coincida con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.

Relacionados

ColorLoto

Chances y Loterías

Resultado de loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad