Resultado Baloto y Baloto Revancha de hoy lunes 14 de septiembre de 2026

El Baloto y Baloto Revancha realizan este lunes 14 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar las combinaciones ganadoras y quedarse con los premios acumulados.

Números ganadores del Baloto y Revancha

La combinación ganadora del Baloto de este lunes 14 de septiembre de 2026 es:

XX - XX - XX - XX - XX



Super Balota: XX

En el caso de Baloto Revancha, los números sorteados son:

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XX - XX - XX - XX - XX

Super Balota: XX

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Para esta jornada, el acumulado del Baloto es de $58.400 millones, mientras que Revancha cuenta con un acumulado de $2.000 millones.

¿Cuántos ganadores tuvo el Baloto?

El reporte oficial del sorteo permitirá conocer cuántos participantes acertaron las diferentes categorías de premiación del Baloto.

Las categorías contemplan los cinco aciertos junto con la Super Balota, cinco aciertos, cuatro aciertos más Super Balota, cuatro aciertos y otras combinaciones que otorgan premios.

¿Cuántos ganadores tuvo Baloto Revancha?

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Baloto Revancha también cuenta con diferentes categorías de premios de acuerdo con los aciertos obtenidos durante el sorteo.

El balance oficial permitirá establecer cuántos tiquetes resultaron ganadores en cada categoría y cuánto dinero fue entregado en premios durante la jornada.

¿Cuánto está acumulado el Baloto y Revancha?

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Para este lunes 14 de septiembre de 2026, el acumulado del Baloto es de $58.400 millones.

Por su parte, Baloto Revancha tiene un acumulado de $2.000 millones.

Ambos valores corresponden a los montos disponibles para esta jornada. El acumulado de cada modalidad puede aumentar para los siguientes sorteos cuando no se registra un ganador en la categoría principal.

Los participantes pueden consultar los resultados y verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados y en los canales oficiales del operador.