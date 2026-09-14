Lotería de Cundinamarca resultados del sorteo del lunes 14 de septiembre de 2026

La Lotería de Cundinamarca realiza este lunes 14 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los apostadores participan por un premio mayor de $6.000 millones y diferentes premios secos.

Premio Mayor de la Lotería de Cundinamarca

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este lunes 14 de septiembre de 2026 es el xxxx de la serie xxx.

El premio mayor corresponde a $6.000 millones.

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El sorteo se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m. Cuando el lunes es festivo, la jornada se traslada al martes a la misma hora. La transmisión puede seguirse a través de la página oficial de Facebook de la Lotería de Cundinamarca.

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La historia de esta lotería se remonta al 16 de febrero de 1812, cuando realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca. Desde entonces, hace parte de la historia de los juegos de suerte y azar en el país y de los archivos de la Nación.

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Ganadores de los secos de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor, la Lotería de Cundinamarca entrega diferentes premios secos. Los apostadores pueden revisar su billete para comprobar si el número y la serie coinciden con alguno de los resultados ganadores.

(PONER LISTA DE LOS SECOS)

También se debe consultar la imagen oficial correspondiente al resultado del sorteo xxxx. La recomendación es comparar cuidadosamente los datos del billete con la información publicada oficialmente para confirmar si obtuvo algún premio.

(PONER IMAGEN OFICIAL DEL RESULTADO)

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca juega todos los lunes a las 10:30 de la noche. Si el lunes es festivo, el sorteo se realiza el martes a la misma hora.

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Los interesados pueden adquirir su boleta a través de Lottired, Loti Colombi y Paga Todo. En los puntos de Paga Todo también es posible comprarla de manera física.

Los ganadores de cualquiera de los premios tienen un plazo máximo de 30 días, contados desde la fecha del sorteo, para hacer efectivo el premio.

Para reclamarlo, es necesario presentar el billete original en perfecto estado, sin alteraciones, deterioro o rayones, junto con el documento de identidad del ganador.

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¿Cuáles son los premios de la Lotería de Cundinamarca?

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca contempla un premio mayor de $6.000 millones y diferentes premios secos:

Mega Seco 'El Tunjo de Oro': $300 millones (por fracción: $100 millones).

Seco 'La Guaca Secreta': $100 millones (por fracción: $33.333.333).

Cinco secos de $20 millones (por fracción: $6.666.667).

Quince secos de $10 millones (por fracción: $3.333.333).

Treinta y dos secos de $6 millones (por fracción: $2 millones).

Los ganadores de premios de lotería deben pagar al Distrito Capital, según corresponda, un impuesto del 17 % sobre el valor nominal del premio. Este monto es retenido por la lotería responsable u operador autorizado al momento de realizar el pago.