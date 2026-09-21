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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 21 de septiembre de 2026

Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 21 de septiembre de 2026

Resultados completos del último sorteo de la Lotería de Cundinamarca, que juega todos los lunes a las 10:30 de la noche por un premio mayor de $6.000 millones.

Logo oficial de la Lotería de Cundinamarca sobre fondo azul
Imagen oficial de la Lotería de Cundinamarca, utilizada para identificar los resultados del sorteo semanal y el premio mayor.
Foto: Lotería de Cundinamarca
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó este lunes 21 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo. El número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX. Según la información suministrada para este sorteo, el premio mayor corresponde a $10.000 millones.

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Premios secos de la Lotería de Cundinamarca

Los resultados pueden ser consultados por los jugadores para verificar si su billete coincide con alguno de los números y series premiados.

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Resultados de las loterías

MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 21 de septiembre de 2026

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Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 21 de septiembre de 2026

Los jugadores deben comparar el número y la serie de su billete con los resultados oficiales. También se recomienda consultar la imagen oficial correspondiente al sorteo 4821 antes de realizar cualquier reclamación.

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca realiza sus sorteos todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo, el sorteo se traslada al martes a la misma hora.

La transmisión puede seguirse a través de la página oficial de Facebook de la lotería. Los billetes pueden adquirirse mediante Lottired, Loti Colombi y Paga Todo, donde también existe la opción de compra física.

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¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Cundinamarca?

Los ganadores tienen un plazo máximo de 30 días, contados desde la fecha del sorteo, para hacer efectivo el premio.

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Para reclamarlo deben presentar el billete original en perfecto estado, sin alteraciones, deterioro o rayones, además del documento de identidad.

Los premios de lotería están sujetos, según corresponda, a un impuesto del 17 % sobre el valor nominal del premio, suma que es retenida por la lotería responsable u operador autorizado al momento del pago.

Historia de la Lotería de Cundinamarca

La historia de esta lotería se remonta al 16 de febrero de 1812, cuando realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca.

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Desde entonces, la entidad ha hecho parte de la historia de los juegos de suerte y azar en Colombia y de los archivos de la Nación.

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Cundinamarca?

El plan de premios contempla un premio mayor de $6.000 millones, además de diferentes premios secos. Entre ellos se encuentran:

  • Mega Seco El Tunjo de Oro: $300 millones. Por fracción: $100 millones.
  • Seco La Guaca Secreta: $100 millones. Por fracción: $33.333.333.
  • Cinco secos de $20 millones: por fracción, $6.666.667.
  • Quince secos de $10 millones: por fracción, $3.333.333.
  • Treinta y dos secos de $6 millones: por fracción, $2 millones.

Nota: el texto original presenta diferencias entre el plan de premios general y los resultados específicos del sorteo del 14 de septiembre, particularmente en el valor del premio mayor y la cantidad de secos. Por eso, para confirmar un premio, debe prevalecer la imagen o resultado oficial del sorteo correspondiente.

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