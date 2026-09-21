MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 21 de septiembre de 2026

MiLoto realiza este lunes 21 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para acceder al premio mayor.

Números ganadores de MiLoto de hoy lunes 21 de septiembre de 2026

La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este lunes 21 de septiembre de 2026 es:

Para esta jornada, el acumulado de MiLoto asciende a $500 millones. El resultado oficial permitirá conocer los números sorteados y el balance de ganadores en las diferentes categorías de aciertos.

MiLoto es un juego en el que los participantes seleccionan una combinación de cinco números. La mecánica contempla premios para quienes acierten desde dos hasta los cinco números de la combinación sorteada.

¿Cuántos ganadores tuvo MiLoto?

El operador oficial dará a conocer el balance de ganadores correspondiente al sorteo de este viernes 18 de septiembre, con el número de tiquetes premiados y el valor entregado en cada categoría.



Las categorías contemplan dos, tres, cuatro y cinco aciertos.

En el sorteo 610, realizado el 18 de septiembre de 2026, se registraron 11.458 ganadores entre todas las categorías y se entregaron $110.839.700 en premios. En esa jornada no hubo ganadores de los cinco aciertos.

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¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?

Para este lunes, 21 de septiembre de 2026, el acumulado de MiLoto es de $400 millones.

Cuando no se registra un ganador en la categoría de cinco aciertos, el acumulado del premio mayor aumenta para la siguiente jornada, de acuerdo con la mecánica del juego.

Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar los números registrados con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.