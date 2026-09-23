El Niño podría afectar el 19 % de la canasta de los hogares y encarecer los alimentos: ANIF

El fenómeno de El Niño podría tener un impacto directo en los precios de los alimentos en Colombia. José Ignacio López, presidente del centro de pensamiento económico ANIF, advirtió que cerca del 19 % de la canasta de los hogares del país podría verse afectada por este fenómeno climático.

Según explicó, las altas temperaturas y las sequías pueden generar interrupciones en la producción de alimentos, lo que terminaría aumentando la presión sobre la inflación. El impacto, según dijo López, sería mayor para los hogares de menores ingresos, que destinan una proporción más alta de su dinero a la compra de alimentos.

El presidente de ANIF señaló que, aunque uno de los principales focos de preocupación está en el sector energético, también es necesario tener en cuenta los efectos que las condiciones climáticas pueden generar sobre el campo.

Las cifras de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) muestran parte de ese impacto. Entre el primero de junio y el 21 de septiembre, la organización reportó 19.030 animales muertos a causa de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, con pérdidas estimadas en 52.238 millones de pesos.



Además, 511.604 animales han tenido que ser desplazados y más de 3,4 millones de hectáreas han resultado afectadas por el verano. Fedegán también reporta 27.479 millones de pesos en pérdidas por lo que se ha dejado de producir y otros 15.348 millones de pesos en costos relacionados con el desplazamiento de los animales.