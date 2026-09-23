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Fenómeno de El Niño golpea el bolsillo: suben precios de alimentos en el Caribe

Ciudadanos reportan que la plata del mercado ya no alcanza porque productos como frutas y verduras que vienen del interior del país, han aumentado su precio.

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Productos como el tomate, la papá y el limón han aumentado de precio.
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

Las consecuencias del fenómeno de El Niño en la región Caribe cada día se sienten más. Los habitantes ya no solo padecen las altas temperaturas, que han alcanzado hasta 38.8 grados grados celsiu en Barranquilla, sino también buscando cómo hacer rendir la plata del bolsillo.

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En la capital del Atlántico, quien hoy llega a una tienda o una plaza de mercado con el mismo dinero que llevaba hace apenas dos semanas, se está encontrando con una realidad y es que la plata ya no alcanza para comprar los mismo productos.

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En el mercado, por ejemplo, reportan que hace 15 días se conseguía el bulto de yuca en 90 mil pesos, sin embargo hoy, ese mismo producto puede costar entre 125 y 130 mil, valores que también se trasladan al consumidor final en las tiendas de barrios como cuentan comerciantes.

“Todos los productos como las verduras, los tubérculos, los huevos. Por ejemplo, la yuca que valía 2000 pesos ya está costando 2200. Los huevos que costaban 700 ya están en 800. Los limones pasaron de $300 a $500. Sí impacta el valor. Entonces, la gente lo que prefiere es buscar algo que cueste menos para solventar la necesidad”, expresó un comerciante.

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El limón, la papa, el tomate, el huevo y el queso, son otros de los productos que han tenido un aumento. Pero ni que decir del sector ganadero en la región Caribe, pues las pocas lluvias y las altas temperaturas están provocando la muerte del ganado, ocasionando pérdidas superiores a los 47.000 millones de pesos.

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Según datos de Asoganorte, solo en el Atlántico van más de 5.000 reces muertas como consecuencia del impacto del Fenómeno de El Niño, siendo los municipios de Suan, Santa Lucía, Manatí y Sabanalarga los más afectados.

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