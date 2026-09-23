Gobernadora de Magdalena envía mensaje a comercios: "No nos vamos a dejar imponer horarios del GAO”

La gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra Zúñiga, aseguró que los comerciantes de Santa Marta deben retomar sus actividades con el acompañamiento de la Fuerza Pública, luego de los hechos de violencia que llevaron al cierre de establecimientos y redujeron el movimiento en las calles. La mandataria señaló que el Gobierno departamental trabaja con los gremios para recuperar la actividad económica.

Durante una entrevista, explicó que sostuvo reuniones con representantes de diferentes sectores y que se adelantan acciones para garantizar condiciones de seguridad en las zonas comerciales.

¿Qué dijo la gobernadora sobre la reapertura de los comercios?

La mandataria señaló que Santa Marta cuenta con un refuerzo de la Fuerza Pública y que existe coordinación con el Gobierno nacional para acompañar a los comerciantes.



“No nos vamos a dejar imponer horarios laborales por parte de un GAO (grupo armado organizado)”, afirmó la gobernadora, quien reconoció que existe temor entre los ciudadanos después de los hechos registrados.

La mandataria sostuvo que la ciudad ha vivido durante décadas situaciones de violencia que han generado miedo entre sus habitantes y que cambiar esa percepción requiere tiempo.

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“Vamos a unirnos, los buenos somos más”, manifestó durante el llamado a los comerciantes y ciudadanos para recuperar la actividad en la ciudad.

Según explicó, la Gobernación está acompañando a los gremios y busca que los establecimientos vuelvan a abrir con presencia de la Policía y el Ejército.

Santa Marta Fotos suministradas

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¿Cómo está la seguridad en Santa Marta?

La gobernadora señaló que se realizó una redistribución de la Fuerza Pública en el distrito y que se incrementó el número de uniformados para garantizar el acompañamiento a los establecimientos comerciales.

Durante la entrevista también se informó sobre capturas realizadas después de los hechos de violencia. De acuerdo con el reporte entregado por la Policía, cuatro personas fueron capturadas en procedimientos realizados en diferentes puntos.

Entre los casos mencionados está la captura de una persona por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, con la incautación de dinero en efectivo, celulares y una motocicleta. También fueron capturadas dos personas por porte y tráfico de armas de fuego y receptación, señaladas de presuntamente intimidar a comerciantes para evitar la apertura de sus establecimientos.

¿Qué pasará con el turismo en Santa Marta?

La gobernadora reconoció que el turismo es uno de los sectores afectados por la situación, debido a que involucra hoteles, restaurantes, transportadores y guías.

Ante la preocupación de algunos visitantes, aseguró que se está trabajando para garantizar su seguridad.

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“Hoy estamos pasando un momento complejo, sí, es una realidad, pero decirle también a los turistas que están seguros”, afirmó.

La mandataria anunció que se buscará impulsar una estrategia de reactivación turística junto con entidades del Gobierno nacional y los gremios del sector.

También señaló que el objetivo será recuperar la confianza de los visitantes y promover nuevamente a Santa Marta como destino turístico.

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La gobernadora indicó que, tras las reuniones con los gremios, se esperaba que los establecimientos comenzaran a abrir progresivamente durante la tarde, mientras las autoridades mantienen el acompañamiento en las zonas comerciales.