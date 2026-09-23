Asesinan a un policía en Sincelejo cuando atendía un atraco: hay un capturado

Un patrullero de la Policía en Sincelejo fue asesinado este miércoles cuando se encontraba verificando un presunto caso de hurto en un establecimiento comercial.

En el operativo de reacción el uniformado Ader Durán Solórzano Martínez, de 29 años, recibió un impacto de bala que le quitó la vida. Por el hecho, un hombre fue capturado al ser señalado por las autoridades de disparar contra el servidor público.

El hecho se presentó en el barrio La María con la Avenida Luis Carlos Galán, en Sincelejo. En ese punto de la capital sucreña el uniformado llegó a atender un presunto caso de hurto, que fue avisado por la comunidad.

En un comunicado la institución dio a conocer que hacia las 2:30 de la madrugada, el uniformado acudió al local comercial junto a otros patrulleros cuando fue atacado.



En el procedimiento policial fue capturado un ciudadano, señalado preliminarmente como presunto responsable de los hechos. El informe de las autoridades revela que al momento de la captura, le fue hallado en su poder un revólver calibre 32, con un proyectil.

El hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente para adelantar las actuaciones judiciales correspondientes.

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Por su parte, Solórzano Martínez fue llevado a la clínica Santa María, donde falleció por la gravedad de las heridas.

La Policía Nacional expresó su solidaridad y acompañamiento a los familiares, amigos y compañeros del patrullero, natural de Betulia, Sucre.

Ader Durán Solórzano Martínez llevaba 10 años prestando su servicio a la institución y a la comunidad, destacó la Policía.