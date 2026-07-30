Secuestran a patrullero de la Policía en zona rural de Policarpa, Nariño

Como Álvaro Pístala Garrido fue identificado el patrullero de la policía nacional secuestrado por hombres armados que lo interceptaron en zona rural de Policarpa, Nariño. En esos momentos, el uniformado regresaba de cumplir con una cita médica.

Según conoció Blu radio, el uniformado se movilizaba en una camioneta de servicio de transporte de pasajeros, cuando el automotor fue requerido en un retén ilegal en el sector conocido como la vereda Altamira y, tras comprobar la identidad del uniformado, lo obligaron a bajar y se lo llevaron con rumbo desconocido.

En un comunicado de seis puntos, el comando de la Policía Nacional en Nariño rechazó el plagio del uniformado y exigió de sus captores respetar la vida y se libere inmediatamente sano y salvo al agente, quien es oriundo del municipio de Ricaurte.

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Compañeros del uniformado dijeron que el ingresó a la policía hace más de doce años y que el secuestro se produjo pasadas las 2:30 de la tarde de este jueves 30 de julio del 2026.

Un residente de la vereda, que pidió el anonimato, dijo que fueron entre 10 a 15 los hombres fuertemente armados con fusiles los que montaron el reten ilegal y obligaban a todos los pasajeros y ocupantes de automotores públicos y particulares, quienes les quitaban sus teléfonos celulares para revisar en que trabajaban o a que se dedicaban, según el vocero comunal.

También les preguntaban a que se debía su visita a la región de la cordillera.

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Blu radio conoció parte del informe que rindieron los agentes de la subestación de Policía en Policarpa, los cuales, una vez enterados del plagio de su compañero, dieron aviso oportuno al comando y dirección de la Policía Nacional.

"El día de hoy, siendo aproximadamente las 14:30 horas, unos ciudadanos manifiestan que venían en un transporte intermunicipal desde Pasto con destino a Policarpa y son interceptados en el sector de Altamira por aproximadamente 10 a 15 personas con armas de fuego y prendas militares, al parecer, pertenecientes a la guerrilla, quienes hacen descender a pasajeros y les quitan sus celulares para verificar a qué se dedican y motivos de su visita. Uno de los pasajeros manifiesta tener el teléfono descargado y no tener identificación, lo cual desata sospechas de este grupo y, después de tenerlos retenidos por aproximadamente media hora, además de las presiones, el pasajero es coaccionado y acepta ser funcionario de la Policía, por lo cual se lo llevan en una camioneta negra acompañada de otra blanca, con rumbo desconocido", dice el comunicado.

"Posteriormente, les retienen los teléfonos celulares a los pasajeros y les dan vía libre informándoles que deben recoger sus celulares en la piscina. Acto seguido se acercan a la Estación de Policía Policarpa a informar”, se lee en el texto.

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En su cuenta personal de la red social X, el director general de la Policía, William Rincón, rechazó el secuestro del uniformado.

"Exigimos la liberación inmediata, sano y salvo, de nuestro patrullero Álvaro Jair Pístala Garrido, secuestrado en zona rural del departamento de Nariño, presuntamente, por integrantes de un grupo armado ilegal", aseveró.