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Condenan a más de 25 años de cárcel a hombre que secuestró a miembros del CTI en el Cauca

La fiscalía condenó a Maicol Valencia García por el secuestro de dos funcionarios del CTI, y de la esposa de uno de ellos en abril de 2024.

Maicol Valencia García, condenado a más de 25 años de cárcel a hombre que secuestró a miembros del CTI en el Cauca.
Maicol Valencia García, condenado a más de 25 años de cárcel a hombre que secuestró a miembros del CTI en el Cauca.
Por: María Camila Molano
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

Un juez de conocimiento condenó a 25 años y 9 meses a Maicol Valencia García por el secuestro de dos funcionarios del CTI, y de la esposa de uno de ellos en abril de 2024 en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

En un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, posteriormente avalado por un juez de conocimiento, Valencia García aceptó su responsabilidad por los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, ambas conductas agravadas.

De acuerdo con la investigación, las víctimas, vinculadas a la Dirección de Justicia Transicional, se desplazaban de Cali hacia Popayán cuando, debido al cierre de la vía Panamericana, tomaron una ruta alterna por la vereda El Turco. Allí fueron interceptadas por integrantes de un grupo armado ilegal, entre quienes se encontraba el hoy condenado.

Los funcionarios del CTI, además de haber sido amenazados de muerte, fueron despojados de sus armas de dotación, municiones, una camioneta institucional, computadores, celulares y documentos relacionados con procesos judiciales vigentes.

Las víctimas secuestradas por el grupo armado ilegal, fueron puestas en libertad gracias a la mediación de una comisión humanitaria el 12 mayo de 2024. En consecuencia, la Fiscalía multó a Maicol Valencia con más de 22 millones de pesos.

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