Condenan a 28 años de prisión al taxista que atropelló a 11 personas en Bogotá

José Eduardo Chalá Franco fue condenado a 28 años y 5 meses de prisión por atropellar con un taxi a 11 personas el 8 de noviembre de 2025, en el barrio Santa Rita, de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el hombre conducía un vehículo de servicio público con grado tres de alcoholemia y a exceso de velocidad.

El taxista José Eduardo Chalá Franco fue condenado a 28 años y 5 meses de prisión tras arrollar a 11 personas el 8 de noviembre de 2025 en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. La investigación estableció que conducía el vehículo de servicio… pic.twitter.com/zvmFp19doj — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 21, 2026

Por estos hechos, el juez lo declaró responsable de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones personales dolosas agravadas y lesiones simples.

Además de la pena de prisión, Chalá deberá pagar una multa equivalente a 19.42 salarios mínimos legales mensuales vigentes y quedó inhabilitado para ejercer funciones y cargos públicos por el mismo tiempo de la condena.



La Fiscalía recordó que el condenado enfrenta, además, otro proceso por el delito de homicidio agravado, luego de que una adolescente de 15 años falleciera días después del accidente debido a la gravedad de las lesiones que sufrió. La sentencia es de primera instancia, por lo que aún puede ser apelada por las partes.