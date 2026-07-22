Más de 100.000 habitantes de 3 municipios en Nariño llevan una semana sin luz

Más de 100 mil habitantes de los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, en la subregión del Telembí, permanecen sin suministro del servicio de fluido eléctrico desde hace una semana. La situación, además, provocó la caída, desde hace ocho días, de la telefonía y el internet, dificultando las comunicaciones con las distintas localidades de Nariño y el resto del país.

Silvio Vargas, docente y líder social de Barbacoas, llegó a Pasto para exigirle a la empresa Cedenar una explicación por el pésimo servicio y denunciar la demora en los trabajos de reparación de la red de interconexión eléctrica en esta zona del departamento.

“No es justo que desde hace cinco días, cuando el alcalde de Barbacoas, Mario Hurtado, dio oportuno aviso de la caída de la línea de interconexión, la empresa encargada del mantenimiento no haya dado una explicación justa del porqué no hay luz en estas poblaciones nariñenses”, dijo Vargas.

La falta de luz y de señal telefónica ha generado una profunda preocupación entre los habitantes de estas comunidades, tanto en la zona urbana como rural, porque es muy constante que este servicio se interrumpa en esta zona del Telembí, agregó Vargas.



Aseguró que las pérdidas en los establecimientos comerciales son millonarias y nadie responde. Lo peor, dijo, es que en las casas también se han dañado los alimentos que requieren refrigeración, lo que causa un elevado costo en la canasta familiar, insistió el líder social.

Vargas dijo que esto obedece al abandono en el que se encuentra la interconexión eléctrica de esta zona del Telembí y manifestó su preocupación porque no se ve una solución a corto plazo.

Según el líder social, quien llegó a Pasto después de sortear varias dificultades, hay adultos mayores sin ayuda y, lo peor, es que las comunicaciones cada vez están más limitadas por la falta de carga en los celulares. Además, advirtió que todas las transacciones comerciales en los tres municipios de la subregión del Telembí están paralizadas por falta de internet.

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Las directivas de Cedenar, hasta el momento, no han hecho pronunciamiento alguno sobre el motivo por el que desde hace una semana no hay fluido eléctrico en Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán.