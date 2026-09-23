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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alimentos de la canasta familiar empiezan a subir de precio en Medellín por fenómeno de El Niño

Alimentos de la canasta familiar empiezan a subir de precio en Medellín por fenómeno de El Niño

El tomate, la papa, la zanahoria y hasta la mora ya están costando el doble. 

Plaza minorista de Medellín
Plaza Minorista
Por: Alfonso Cárcamo
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

En Medellín, productos de la canasta familiar ya empiezan a sentir un remezón por el Fenómeno del Niño. Productos como la papa, la zanahoria, la cebolla y el tomate duplicaron sus precios. En tres semanas, dicen productores y vendedores, la situación podría empeorar.

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¿Qué alimentos han aumentado su precio en Medellín?

Un kilo de tomate, que antes costaba 1.500 pesos aproximadamente, hoy en las plazas de mercado de Medellín se está encontrando hasta en 4.500 pesos, o un kilo de papa que antes estaba en 2.000, hoy se consigue en 3.500.

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Este es el duro panorama que empieza a dejar el Fenómeno del Niño que ya afecta los cultivos productivos en muchas partes de Antioquia y del país.

“La falta de hidratación ha hecho que los cultivos dejen de dar la producción esperada, pero también afecta la calidad de los productos eso hace que el precio en la plaza se pueda ver incrementado y alguno de ellos haya disminuido en cantidades” aseguró Edison Palacio, gerente de la Plaza Minorista.

Agregó que la situación podría empeorar en las próximas semanas: “Todos los productos del agro requieren agua, pero hay productos que se están viendo ya afectados como la papa, que es de los básicos de la canasta familiar, pero también el tomate se está viendo afectado, también vamos a tener dificultades con la yuca, el banano, el plátano, especialmente las frutas del oriente ya se están viendo afectadas”

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“Los usuarios, el último que la consume es el usuario porque le toca pagarla cara. Uno la compra cara y la vende cara. El que lleva del arrume es el usuario”, expresó el vendedor Dorian Rivera.

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“Sufrimos todos, porque todos somos consumidores, entonces a todos nos afecta de una u otra manera”, insistió, por su parte, Cristian Montalvo, otro vendedor.

En Antioquia, la papa del Oriente ya no se está produciendo de igual manera y se tiene que traer de departamentos como Nariño. Por su parte, el zapote, que se produce en el Occidente, también empieza a escasear, debido a las condiciones climáticas.

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