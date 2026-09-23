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Medellín será sede de la Climate Week Biodiversity 2026, evento internacional sobre innovación

Más de 1.600 personas se han inscrito para participar en cerca de 244 eventos.

Panorámica de Medellín.jpg
Panorámica de Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

La ciudad de Medellín se prepara para convertirse en punto de encuentro en materia de innovación durante la Climate Week Biodiversity 2026, evento internacional que se realizará entre el 28 de septiembre y el 10 de octubre.

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De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, más de 1.600 personas ya se han inscrito para participar en esta iniciativa, cuya programación contempla cerca de 244 eventos y 76 speakers.

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El encuentro abordará temas relacionados con la biodiversidad, la acción climática, la innovación y el desarrollo sostenible, y contará con la participación de organizaciones vinculadas con innovación, entre ellas, Ruta N, Parque Explora y el Planetario de Medellín.

Hay que mencionar que se estará midiendo la huella de carbono del encuentro, con el propósito de identificar y cuantificar los impactos asociados a su realización y aportar información para fortalecer las acciones en la capital de Antioquia.

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Además, es importante mencionar que la entrada será gratuita, aunque los asistentes deberán realizar una inscripción previa y el acceso estará sujeto al aforo disponible, por lo que la programación y las inscripciones están disponibles a través de los canales oficiales.

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