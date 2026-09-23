Investigan muerte de niño de 7 meses en Bello, Antioquia: tenía golpes en varias partes de su cuerpo

Organismos judiciales en el Valle de Aburrá se encuentran adelantando labores para esclarecer la muerte de un niño de siete meses quien falleció en un centro asistencial de Medellín tras llegar con varios signos de violencia.

El menor de edad fue identificado como Emmanuel Hernández Epinayuu quien ingresó al Hospital Pablo Tobón Uribe en compañía de su madre de 18 años de edad de nacionalidad venezolana.

Según el reporte oficial de las autoridades, la mujer relató al personal médico que Emmanuel había sufrido “varias caídas al interior de su vivienda” en el barrio Nueva Jerusalén del municipio de Bello.

Aunque una gestora de la sala de transición del centro asistencial indicó que el niño murió por cuenta de un trauma craneoencefálico severo, reportes oficiales de la situación también indican que registraba síntomas como asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral, choque traumático e hipovolémico.



Tras la inspección judicial del cuerpo en la institución de salud, ahora los esfuerzos de las autoridades se centran en determinar las circunstancias de lo ocurrido y si sus padres, primeros responsables de su cuidado, tienen alguna responsabilidad en el hecho.