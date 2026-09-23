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Van 81 sancionados por derrochar agua en Medellín, en medio de medidas por Fenómeno de El Niño

Las autoridades intensifican los operativos contra lavaderos de carros ilegales, como parte de las medidas por el Fenómeno de El Niño.

Ladrones de agua
Secretaría de Seguridad
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

Evitar el desperdicio de agua y lograr que hogares y comercios ahorren este recurso de manera voluntaria son las dos metas más grandes que tiene Medellín en medio de la sequía que provocará el Fenómeno de El Niño.

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Mientras ello ocurre, siguen los operativos contra comercios informales y personas que no hacen un uso responsable, por lo que en lo que va de este año van 81 sancionados por comportamientos como el lavado de vehículos y motocicletas en espacios públicos.

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Según informaron las autoridades, en los últimos días, el monitoreo a través de las cámaras del 123 ha permitido identificar nuevos puntos donde presuntamente se realizan estas actividades de manera irregular, información que es trasladada a la Policía Metropolitana para adelantar las acciones correspondientes.

"A pesar de los insistentes llamados hechos para la preservación y no desperdicio del agua, seguimos detectando a través de los visualizadores de las cámaras del 1 2 3 que algunos ciudadanos insisten en comportarse de manera inadecuada, malgastando nuestro recurso hídrico", aseguró el subcomandante de la institución, coronel Juan Sierra.

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Por su parte, el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, reiteró la importancia del ahorro en medio de los racionamientos que se están aplicando cada noche en las zonas nororiental y centroriental de la ciudad, por lo que seguirán los controles.

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"El llamado es claro, tenemos que cuidar el agua, es el llamado que nos viene haciendo el alcalde precisamente en medio de este fenómeno del niño. Es un recurso vital, y ante las condiciones climáticas que estamos enfrentando, no podemos seguir permitiendo que se desperdicie. Seguiremos trabajando de manera articulada con nuestra policía nacional y todos los entes de control", indicó.

La Administración Distrital señaló que ha identificado más de 70 lavaderos de vehículos, entre formales e informales, a los que se realiza seguimiento y control continuo.

En una de las acciones recientes, las autoridades también capturaron a cinco personas en Santo Domingo por el delito de defraudación de fluidos, tras detectar el uso ilegal del servicio de agua mediante conexiones no autorizadas.

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Vale la pena mencionar que el artículo 100 de la Ley 1801 establece como contrario a la preservación del agua lavar bienes muebles en el espacio público, vía pública, ríos, canales y quebradas, conducta que puede generar medidas correctivas como multas. La ciudadanía puede reportar comportamientos relacionados con el desperdicio o uso indebido del agua a través de la línea 123.

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