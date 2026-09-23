En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santa Marta
Incendio en Villa de Leyva
Yamid Amat

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Asesinaron a hombre cuando mediaba en una pelea entre su hermano y la exsuegra en Medellín

Asesinaron a hombre cuando mediaba en una pelea entre su hermano y la exsuegra en Medellín

Pese a dos recientes homicidios a causa de la intolerancia y el hurto, septiembre es el mes menos violento del cuatrienio en la ciudad.

Levantamiento de cadáver.jpg
Policía Antioquia
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

Jhon Kevin Murillo Peláez, de 33 años, murió luego de ser herido con un arma cortopunzante en medio de un hecho de intolerancia registrado en el barrio Villa del Socorro, nororiente de Medellín.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre se encontraba en compañía de su hermano cuando se presentó una confrontación con su expareja sentimental y su exsuegra, ante lo cual la víctima decidió intervenir para defenderlo.

Últimas noticias

Mateo-Perez-Periodista}.jpg
Antioquia

Juez ordenó cárcel contra 'Chalá' por crimen de Mateo Pérez en Briceño, Antioquia: sigue proceso

Comfama.jpg
Antioquia

Comfama denunció publicaciones difamatorias en redes sociales y anuncia acciones legales

Según los testimonio que testigos entregaron a las autoridades, durante la discusión una mujer habría agredido a uno de los involucrados con un objeto, mientras que otra mujer habría intervenido con un cuchillo. En medio de la situación, Murillo Peláez resultó herido en la región del pecho.

El hombre fue trasladado hasta la Unidad Intermedia de Santa Cruz, donde ingresó sin signos vitales.

Por los hechos, una mujer de 50 años, quien era la suegra del hermano, se entregó a las autoridades en la estación de policía de Santa Cruz, donde los uniformados procedieron con la captura y la dejaron a disposición de las autoridades competentes por su presunta participación en el homicidio.

Lea también:

Daño en tubería de Medellín
Antioquia

Comerciantes se quejan de dificultades durante primera noche de racionamiento en Medellín

Bomberos y socorristas de Medellín.jpg
Antioquia

Diez bomberos y cinco socorristas de Medellín apoyan en labores de extinción de incendios en Tolima

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Personal de la Policía Judicial realizó la inspección del lugar y adelantó labores de recolección de elementos materiales probatorios. Entre los elementos recopilados se encuentra un arma cortopunzante que, según el reporte oficial, habría sido utilizada durante el hecho.

Publicidad

Pese a esta muerte producto de la intolerancia y a la de Esteban Ramírez, en medio de un hurto en Belén Rosales también esta semana, septiembre es el mes menos violento del cuatrienio, con apenas cuatro homicidios a la fecha.

Relacionados

Fiscalía General de la Nación

Medellín

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad