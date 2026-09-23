Comerciantes se quejan de dificultades durante primera noche de racionamiento en Medellín

La situación con el abastecimiento de los embalses que surten de agua a Medellín es compleja y, por ello, el regreso de los racionamientos, ya que el más reciente informe de Empresas Públicas de Medellín muestra que el embalse Piedras Blancas, el ahorro promedio por hogar fue de apenas 16 litros, quedando muy lejos de la meta esperada de 92 litros.

Una situación similar se registra en el embalse de La Fe, que surte a municipios del sur como Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas y el sur de Medellín, donde el ahorro alcanzó sólo 12 litros por vivienda frente a los 70 litros proyectados.

El caso más crítico se presenta en el embalse de Río Grande II, que abastece a Bello, Copacabana, Girardota y a los sectores occidental y noroccidental de Medellín, donde el promedio de ahorro llegó apenas a los 6 litros de una meta de 70.

Mientras tanto en las calles, la cotidianidad se altera desde tempranas horas. Habitantes de sectores de Manrique, Villa Hermosa y zonas residenciales y comerciales de La Candelaria han tenido que recurrir masivamente a baldes, tanques y lavaderos para almacenar agua antes de los cortes.



"Pues sí, a nosotros eso no nos ayuda en nada, nos perjudica mucho el corte de agua", aseguró un ciudadano. Estos negocios que son gastronómicos, mucho más, porque ya van a ver que no va a haber el mismo aseo. Sí, sí afecta mucho, sobre todo en cafeterías, restaurantes", agregó otro de los afectados.

Los comercios locales, entre ellos panaderías, pollerías y carnicerías, reportan serias dificultades operativas al verse frenadas las labores continuas de aseo, manipulación de alimentos y el uso de servicios sanitarios para clientes y empleados, obligando además a trabajadores con jornadas nocturnas a adquirir canecas de urgencia ante la falta de tiempo para la recolección.

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"Bueno, nosotros tenemos un negocio 24 horas en una panadería. Aunque la producción no es 24 horas, sino que es en el día, madrugamos mucho a trabajar, normalmente 3:00 de la mañana no hay agua. En mi casa hay que hacerle aseo diariamente, ya que traigo mascotas. Al llegar en la tarde, después del trabajo, me toca llegar cansado a recoger agua para poder tener en la noche para poder hacer comida", indicaron algunos vecinos del sector de Las Estancias.

Las medidas de interrupción continuarán aplicándose día por medio establecidos por EPM, mientras las autoridades insisten en que el cumplimiento de las metas de ahorro es indispensable para mitigar los impactos del Fenómeno de El Niño sobre las fuentes hídricas de la región.