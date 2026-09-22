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Fenómeno de El Niño alcanza niveles récord, según científico

El fenómeno de El Niño igualó el pico histórico de 2015 con anomalías térmicas de 3,07 °C en el Pacífico, advierten datos satelitales de la NOAA.

fenómeno de El Niño.jpg
Fenómeno de El Niño.
Foto: AFP.
Por: AFP
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

El actual fenómeno meteorológico de El Niño, que se está intensificando, ya igualó el nivel del episodio más intenso registrado hasta ahora, dijo el lunes a la AFP un reconocido científico.

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Las consecuencias son visibles en varias regiones. En Centroamérica, animales y cultivos están muriendo a causa de la sequía. La falta de agua también plantea problemas para el canal de Panamá.

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Zeke Hausfather, climatólogo de Berkeley Earth y coautor de informes sobre el cambio climático para las Naciones Unidas, señaló que la anomalía de la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico tropical se sitúa ahora en 3,07ºC, lo cual la iguala con la de El Niño de 2015-2016.

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fenómeno de El Niño.
Foto: imagen de archivo, Universidad del Rosario.

"Es muy probable que este mes (septiembre) tenga las anomalías mensuales más altas de las que se tiene registro, salvo que ocurra algo bastante inesperado en la próxima semana", señaló en un correo electrónico.

Las cifras, publicadas en el panel Climate Brink, se basan en registros de temperatura de la superficie del mar obtenidos mediante satélites y boyas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

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El indicador mide cuánto superan las temperaturas diarias de la superficie del mar en la región Niño 3.4, una zona del Pacífico tropical, el promedio de los últimos 30 años.

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La NOAA utiliza actualmente otro método, denominado Índice Oceánico Niño Relativo (RONI), que compara el calentamiento de la región Niño 3.4 con el del conjunto del cinturón tropical para reflejar mejor el calentamiento global. Con ese indicador, el actual episodio de El Niño sigue por debajo del récord, aunque se espera que termine superándolo.

El Niño es la fase cálida de un ciclo natural del Pacífico tropical conocido como Oscilación del Sur-El Niño (ENSO).

Se produce cuando los vientos alisios se debilitan temporalmente y permiten que aguas cálidas acumuladas en el oeste del Pacífico se desplacen hacia el este y afloren a la superficie.

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Si esas temperaturas superiores a lo normal persisten durante varios meses, favorecen la formación de más tormentas y nubosidad, con repercusiones en la atmósfera mundial. El resultado son condiciones más cálidas y secas en algunas regiones y más frescas y húmedas en otras.

Los científicos no coinciden plenamente sobre si el cambio climático intensifica los propios episodios de El Niño. Sin embargo, un estudio reciente basado en esqueletos de coral concluyó que ha habido una "llamativa amplificación" del fenómeno en los últimos 40 años en comparación con el período preindustrial.

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