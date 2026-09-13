Estos son los municipios de Colombia más calurosos en septiembre, según el Ideam: superaron los 40°

Colombia comenzó septiembre de 2026 con un marcado contraste de temperaturas, con registros de calor extremo durante el día y descensos importantes en las temperaturas mínimas durante las madrugadas, según el más reciente análisis del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

El comportamiento ha sido especialmente evidente en varias regiones del país, donde las temperaturas máximas superaron los promedios históricos de septiembre, mientras que en zonas de montaña se presentaron noches y madrugadas mucho más frías de lo habitual.

Entre los registros más destacados aparece Pailitas, Cesar, con 42 °C, seguido de Fredonia, Antioquia, con 41,4 °C; Natagaima, Tolima, con 41,2 °C; Saldaña, Tolima, con 41 °C, y Valledupar, Cesar, con temperaturas de hasta 40,2 °C.

En Antioquia, Fredonia registró una temperatura máxima de 41,4 °C, mientras que Urrao alcanzó los 29,2 °C y presentó una anomalía de 6,75 °C frente a la climatología histórica de septiembre, de acuerdo con los datos preliminares del Ideam.



El calor también se hizo sentir en otras zonas del territorio nacional. Cartagena llegó a 38,3 °C, Riohacha a 39,6 °C y Valledupar a 40,2 °C, mientras que Armenia, en Quindío, registró una temperatura máxima de 34,6 °C.

Estos municipios rompieron récords de temperatura

El Ideam informó que entre el 1 y el 9 de septiembre de 2026 se registraron nuevos récords de temperatura máxima en diferentes regiones de Colombia, con anomalías preliminares de entre 0,2 °C y 1,8 °C respecto de los valores históricos.

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Entre los casos destacados están Tunja, con 24,2 °C y una diferencia de 1,8 °C; Ocaña, con 32,2 °C y una anomalía de 1,6 °C; Cartagena, con 38,3 °C; y Fredonia, con 41,4 °C, superando en 1,2 °C su récord anterior.

El episodio de calor extremo ha tenido un carácter generalizado, con especial incidencia en las regiones Caribe y Andina y en departamentos como Antioquia, Tolima, Cesar, Bolívar, La Guajira y el Eje Cafetero.

En otras zonas de Colombia las madrugadas están más frías

Mientras varias regiones enfrentan temperaturas máximas elevadas, otras zonas del país han registrado temperaturas mínimas por debajo de los promedios históricos para septiembre, generando madrugadas más frías de lo habitual.

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Los descensos más pronunciados se presentaron en Paipa, con 2,4 °C; Toca, con 3,2 °C; Duitama, con 3 °C; y Pupiales y Cerinza, ambos con 2,2 °C. En Yopal, Casanare, la mínima fue de 17,6 °C, con una anomalía de -4,8 °C.

Los municipios con las temperaturas mínimas más bajas se concentraron principalmente en Boyacá y Nariño, además de zonas de Casanare, donde las condiciones de enfriamiento pueden tener efectos sobre cultivos sensibles, actividades pecuarias y ecosistemas vulnerables.

¿Por qué hace tanto calor durante el día y frío en la madrugada?

De acuerdo con el Ideam, este contraste térmico en Colombia está relacionado con condiciones de cielos despejados, baja nubosidad, poca humedad y una mayor radiación solar durante el día.

Estas condiciones favorecen un fuerte calentamiento durante las horas diurnas y un rápido enfriamiento durante la noche, lo que explica que algunas regiones estén experimentando tardes con temperaturas extremas y madrugadas considerablemente más frías.

El fenómeno puede tener impactos sobre diferentes sectores, entre ellos la agricultura, los recursos hídricos, la salud y los ecosistemas, por lo que el Ideam recomendó mantener el monitoreo de las condiciones meteorológicas y atender sus pronósticos y alertas.

¿Qué se espera para los próximos días?

El pronóstico del Ideam señala que las temperaturas máximas podrían aumentar, especialmente durante los días 10 y 12 de septiembre, con mayor intensidad en la región Caribe y los valles interandinos.

El mayor descenso de las temperaturas mínimas se prevé principalmente en Nariño, la Sabana de Bogotá, el nororiente de Boyacá, Cauca y el suroccidente del Tolima, de acuerdo con el análisis del Ideam.