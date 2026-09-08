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Con ayuda de la comunidad, así protegen al humedal La Tingua Bogotana

A través de jornadas de limpieza y siempre de especies nativas, se cuida casi 1,5 hectáreas de humedal.

Humedal.
Humedal
Foto: referencia, Flow
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

El humedal La Tingua Bogotana, en Cajicá, se ha convertido en escenario de una iniciativa que busca combinar la conservación ambiental con la participación de la comunidad. A través del Programa Padrino del Humedal, Essity adelanta acciones para proteger este ecosistema estratégico y fortalecer la relación de los habitantes con su entorno natural.

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Las labores incluyen control de especies invasoras, jornadas de limpieza y mantenimiento, monitoreos realizados junto con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la siembra de especies nativas. Como resultado de este proceso, se han delimitado y protegido 1,47 hectáreas del humedal y durante 2025 fueron sembrados 50 árboles como parte de una estrategia de restauración a largo plazo.

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El componente comunitario también ocupa un lugar central en el proyecto. Durante 2025, la iniciativa involucró directamente a 150 colaboradores de la compañía y contó con el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente de Cajicá y la CAR, entidad que ha brindado orientación técnica para las acciones de conservación. Además, se realizó un taller para reconocer especies propias del humedal, con el propósito de ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad y promover una mayor apropiación del ecosistema.

La iniciativa busca que la recuperación del humedal vaya más allá de las intervenciones físicas y se convierta en un proceso permanente de educación ambiental. En esa dirección, el proyecto contempla aulas ambientales cuya puesta en funcionamiento está prevista para 2027, con la meta de consolidar el lugar como un espacio de formación y cultura ambiental durante los próximos cinco años.

De esta manera, la apuesta en La Tingua Bogotana busca demostrar que la protección de la biodiversidad puede avanzar mediante el trabajo articulado entre empresas, autoridades y comunidad.

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