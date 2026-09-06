“Es una condición crítica”: experto advierte por el futuro del agua y la energía en Colombia

Juan Camilo Restrepo, ingeniero ambiental, máster en Tierra y Agua, PhD en Mar y docente de la Universidad del Norte de Barranquilla, dialogó en Sala de Prensa Blu sobre la situación que afronta el país ante el fenómeno de El Niño y las consecuencias que puede tener a corto y largo plazo en materia de suministro de agua y energía.

En ese sentido señaló que Colombia debe anticiparse a los problemas relacionados con el abastecimiento de agua y la generación de energía. Según explicó, la última gran obra de ingeniería energética fue Hidroituango, finalizada en 2018.

“Del 2018 acá no se ha hecho nada. Y si estoy bien informado, no hay nada planificado más allá de las 2 nuevas turbinas de Hidroituango”, dijo Restrepo.

Referencia agua potable. Foto: ImageFx

El docente advirtió que las grandes obras de infraestructura requieren varios años, especialmente por los permisos ambientales y las consultas previas que deben adelantarse. Por ello, estimó que una obra que comenzará a construirse actualmente podría estar terminada hacia 2032 o 2033.



“Tenemos que empezar a planear ya, porque como usted lo señala, nosotros entre un 75-78% somos absolutamente dependientes de la cantidad de agua para generar energía”, precisó. Restrepo también señaló que el porcentaje restante depende de lo que Colombia pueda importar, en un contexto que calificó como complejo.

¿Qué infraestructura necesita Colombia para garantizar el agua?

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El docente planteó varias alternativas para enfrentar los problemas de abastecimiento. Entre ellas mencionó los distritos de riego para las zonas agrícolas y una mayor exploración del potencial de agua subterránea.

“Nosotros tenemos un potencial de agua subterránea que no se ha explorado como debe ser. Desde el Servicio Geológico, desde el Ministerio, desde el mismo Ministerio de Minas y Energía o de Medio Ambiente, se deberían impulsar estudios”, mencionó.

Embalses de Cundinamarca cierran julio con niveles históricos. Foto CAR.

También llamó la atención sobre las pérdidas en los sistemas de distribución de agua potable en algunas ciudades. Según explicó, estas pueden representar entre 40 % y 50 % del recurso. “De 100 gotas se pierden entre 40 y 50. Eso en condiciones como las que estamos es inadmisible”, destacó.

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¿Cómo ahorrar agua desde los hogares?

Restrepo recomendó reducir la presión del agua en las viviendas mediante la llave de paso y limitar el consumo durante actividades como la ducha.

“Uno puede bajar, reducir la llave de paso, y entonces así de entrada va a estar ahorrando más agua”, explicó. Además, respaldó medidas sencillas como utilizar menos agua en el sanitario y reducir el tiempo de las duchas.

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