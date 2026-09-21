Fenómeno de El Niño dispara los termómetros en el Caribe y amenaza a la población y el agua

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua.

Este viernes el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) decretó la alerta roja en toda la costa del Caribe colombiano porque la combinación de altas temperaturas y elevada humedad estaba llevando la sensación térmica por encima de los 55 grados.

La Alcaldía de Barranquilla ha anunciado la puesta en marcha de “puntos de hidratación” en las zonas de mayor afluencia comercial y la adecuación de espacios públicos con sistemas de aspersión, así como la recuperación de fuentes existentes y nuevas soluciones, como chorros de agua, nebulizadores y aspersores, integrados con árboles, vegetación y paisajismo.

Sequía por el fenómeno de El Niño. Foto Ministerio de Vivienda.

Mediante un comunicado, la alcaldía informó que “se está incorporando el agua, la sombra, la vegetación y soluciones de enfriamiento local" en "parques, plazas, bulevares y otros espacios públicos, con el propósito de consolidar una red de refugios climáticos urbanos, lugares que ofrezcan mejores condiciones de sombra, frescura y confort térmico para los ciudadanos”.



Esta ciudad y Cartagena de Indias, las dos ciudades más importantes del norte de Colombia, han reportado incrementos de hasta el 25 % en las consultas médicas por cuadros de deshidratación, golpes de calor y complicaciones cardiorrespiratorias, con especial incidencia en poblaciones vulnerables, como adultos mayores y niños.

En algunos momentos estas dos ciudades han llegado a activar sus protocolos de emergencia ante la alta afluencia de pacientes a urgencias por el calor.

El fenómeno de El Niño. Foto: EFE.

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En Cartagena están especialmente preocupados por el riesgo de incendios forestales debido a la fuerte sequía que están padeciendo, explica Gabriela Tinoco, directora de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres.

“En Cartagena nos hemos unido como ciudad para combatir la presencia del fenómeno del Niño y desde el Gobierno distrital hemos lanzado una campaña denominada Pilas con el Niño, que no es más que una campaña de prevención y sensibilización ciudadana donde capacitamos a todas las comunidades”, refiere.

El efecto de El Niño se hace notar en múltiples ámbitos. Algunas poblaciones, como Cartagena, están viendo con preocupación como desciende el nivel de los embalses que les suministran agua y sirven para generar gran parte de la energía que consumen.

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Algo más al sur, en Medellín, el ayuntamiento está implementando ya cortes de agua en la ciudad por problemas de suministro y en distintas zonas del país aumenta la preocupación ante posibles apagones (porque dos tercios de la generación provienen de la energía hidroeléctrica).

Otro efecto negativo de las altas temperaturas es la disminución en la producción agropecuaria, lo que implica un aumento en el precio de los alimentos que se producen en esta región caribeña.

El precio de la energía

En este contexto, distintas voces han expresado en la región su disconformidad con la medida implementada por el Gobierno nacional que, para fomentar el ahorro energético, castiga a los usuarios que aumentan el promedio de consumo de energía.

Para la inmensa mayoría de los habitantes del norte de Colombia el uso de ventiladores y aires acondicionados en estas fechas es una necesidad (mientras que en la zona andina las temperaturas actualmente no suelen superar los 15 grados).

“En Cartagena de Indias encender un abanico (ventilador) o un aire acondicionado no es un lujo, es una acción de supervivencia, por lo tanto solicitamos que se evalúe esta resolución que impone medidas a aquellas personas que aumenten su consumo normal de energía”, asegura Tinoco.

Desde Barranquilla, el alcalde Alejandro Char pide en este mismo sentido que las medidas de ahorro energético se analicen "con un enfoque diferenciador". "Imagínese: nosotros, con sensaciones térmicas de hasta 50 grados, ¿cómo no vamos a prender un abanico? Incluso la salud de un adulto mayor puede estar en riesgo”.

Según distintos estudios, el actual fenómeno de El Niño va camino de convertirse en el más intenso desde 1950 y es probable que se prolongue hasta bien entrado 2027.

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Este fenómeno de alcance global -debido a un calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico que altera patrones de viento, presión y precipitaciones- suele significar para amplias zonas de Colombia menos lluvia y más calor que el promedio.