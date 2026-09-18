"La DIMAR se viene por orden presidencial a Cartagena": De La Espriella

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo este viernes en empalme territorial en Bolívar. En Cartagena adelantó un consejo de seguridad y tras la reunión se refirió a la DIMAR, que es la Dirección General Marítima.

“He tomado una decisión porque el Estado colombiano es tan disfuncional que la DIMAR queda en Bogotá, en donde no hay mar, la DIMAR se viene por orden presidencial a Cartagena”, dijo De La Espriella.

Es importante recordar que la DIMAR es la encargada de dirigir y controlar las actividades fluviales y marítimas en el país. Entre otras cosas, vela por la seguridad de la navegación, hace control portuario e investigación científica.

Además el presidente Abelardo De La Espriella le advirtió a los cabecillas del ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, que delinquen en Bolívar que “tienen fecha de expiración”. En la lista de mencionados está alias ‘Jhon Mechas’, jefe de las disidencias y presunto responsable del ataque en Cúcuta contra el helicóptero en el que se transportaba el expresidente Iván Duque.

