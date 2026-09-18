Vigilancia privada propone al Gobierno construir 10 nuevas cárceles y reforzar la seguridad con IA

La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada de Colombia (CONFEVIP) presentó al Gobierno Nacional cinco propuestas para fortalecer las estrategias de seguridad durante el periodo 2026-2030. Entre las iniciativas se encuentra la construcción de 10 establecimientos penitenciarios, además de un modelo de seguridad público-privada para eventos masivos y escenarios deportivos y culturales.

Las propuestas buscan una mayor articulación entre el Estado y el sector de la vigilancia privada, dentro de las competencias establecidas por la ley. El gremio plantea aprovechar la presencia territorial de las empresas de seguridad, así como su personal, conocimiento y herramientas tecnológicas, para apoyar acciones de prevención y protección.

Miguel Ángel Díaz, presidente de CONFEVIP, señaló que el sector está dispuesto a participar en estrategias coordinadas de seguridad y prevención.

Cinco propuestas de CONFEVIP para fortalecer la seguridad

Las iniciativas presentadas por el gremio abarcan la seguridad en espacios públicos y eventos, el sistema penitenciario, el uso de tecnología para la vigilancia, la protección de infraestructura estratégica y la ciberseguridad dirigida a jóvenes.



Seguridad público-privada en eventos y escenarios

La primera propuesta plantea crear un modelo de trabajo articulado entre la Policía Nacional y las empresas de vigilancia privada para atender eventos masivos, escenarios deportivos, espacios culturales y otros lugares públicos.

El esquema estaría dividido en tres anillos de seguridad.

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El primer anillo estaría ubicado en el perímetro exterior y contaría con participación de la Policía Nacional. De acuerdo con la propuesta, este nivel funcionaría como primer filtro y tendría a su cargo el control de accesos mediante equipos tecnológicos destinados a detectar armas y drogas.

El segundo anillo estaría dentro de los escenarios deportivos o culturales y tendría participación de la seguridad privada. Allí se realizarían labores de control preventivo, disuasivo y activo, utilizando equipos para detectar armas, elementos cortopunzantes, drogas y otros elementos considerados violentos.

El tercer anillo contempla la instalación estratégica de cámaras inteligentes, tanto fijas como móviles, con reconocimiento facial. Estos dispositivos estarían ubicados en accesos, tribunas y otras zonas para detectar riñas, movimientos inusuales, desórdenes o acumulaciones de personas.

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Propuesta para construir 10 nuevas cárceles

Una de las principales iniciativas del gremio está relacionada con la infraestructura penitenciaria. CONFEVIP propone la construcción de 10 establecimientos penitenciarios, cada uno con capacidad para 2.000 internos.

Según el comunicado, la propuesta toma como referencia la Ley 2197 de 2022, conocida como Ley de Seguridad Ciudadana, que contempla la participación de empresas de seguridad en actividades relacionadas con la construcción, administración y seguridad de cárceles.

El gremio calcula una inversión de 350.000 millones de pesos para la construcción de cada establecimiento. La operación de cada cárcel tendría un costo anual estimado de 55.000 millones de pesos. De concretarse las cifras planteadas por CONFEVIP, los 10 establecimientos tendrían una capacidad conjunta de 20.000 internos.

Cámaras, drones e inteligencia artificial para ciudades seguras

La tercera propuesta está enfocada en el desarrollo de ciudades seguras e inteligentes. CONFEVIP plantea fortalecer el uso de cámaras inteligentes, sistemas de identificación de placas, biometría, drones, semáforos inteligentes y herramientas para monitorear el espacio público.

La iniciativa también contempla integrar, bajo las normas de protección de datos, los sistemas de videovigilancia privados con las plataformas de atención de las autoridades, entre ellas la línea 123.

Además, el gremio propone crear un Centro de Análisis de Seguridad que utilice Big Data e inteligencia artificial para procesar información relacionada con seguridad.

Protección de infraestructura estratégica

Otra de las propuestas está relacionada con la protección de fronteras, infraestructura y bienes considerados estratégicos.

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Para ello, CONFEVIP plantea implementar sistemas de vigilancia aérea no tripulada, incluyendo drones y aeronaves de ala fija, junto con centros de monitoreo e imágenes en tiempo real.

La propuesta también contempla herramientas de inteligencia artificial, reconocimiento vehicular y sistemas biométricos, siempre que su utilización sea legalmente procedente.

Ciberseguridad para jóvenes, colegios y universidades

La quinta iniciativa está dirigida a la protección digital de los jóvenes y las instituciones educativas.

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CONFEVIP propone desarrollar una estrategia de ciberseguridad público-privada que combine la protección física y digital de jóvenes, colegios y universidades. El objetivo planteado por el gremio es prevenir la exposición a contenidos violentos, adictivos y sexuales que, según el comunicado, pueden perjudicar a las nuevas generaciones.

La propuesta también incluye tecnologías de analítica predictiva mediante inteligencia artificial, reconocimiento vehicular y controles biométricos, como reconocimiento facial, de iris y dactilar, para la protección de infraestructura estratégica y espacios urbanos.

El documento plantea, además, fortalecer la capacitación técnica del personal operativo para contribuir a la consolidación de zonas más seguras, resilientes e inteligentes.

Las propuestas serán presentadas en un congreso internacional

CONFEVIP informó que desarrollará estas propuestas con mayor profundidad durante el IX Congreso Internacional de Seguridad Privada, programado para los días 29 y 30 de octubre en Cartagena, en el Hotel Dreams Karibana.

El gremio manifestó su disposición para trabajar con el Gobierno Nacional en las iniciativas y reiteró que la participación del sector privado estaría planteada dentro del marco legal.

“Queremos ser parte de la solución”, afirmó Miguel Ángel Díaz, quien destacó la presencia de empresas de vigilancia privada en diferentes regiones del país y la disponibilidad de trabajadores y herramientas tecnológicas para contribuir a las estrategias de prevención y protección.