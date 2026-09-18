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Gobierno suspende temporalmente verificaciones para mantener subsidios a afectados por el terremoto

Prosperidad Social podrá suspender las verificaciones de condicionalidades y corresponsabilidades que no puedan realizarse por las afectaciones del terremoto. La medida, que podría extenderse hasta por 12 meses, aplica para Renta Ciudadana, Compensación del IVA, Colombia Mayor y Renta Joven.

Terremoto del 10 de agosto en Cali.
Terremoto del 10 de agosto en Cali.
Foto: imagen de archivo, Concejo de Cali.
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

El Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 1426 del 17 de septiembre de 2026, que autoriza a Prosperidad Social a suspender, de manera excepcional y temporal, las verificaciones y corresponsabilidades cuando estas dependan de infraestructura, servicios o sistemas de información afectados por el terremoto.

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El decreto no crea un nuevo subsidio ni aumenta el valor de las transferencias. La medida busca garantizar la continuidad de los pagos a las personas que ya eran beneficiarias de estos programas al momento del terremoto.

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Los beneficiarios de los programas de transferencias monetarias de Prosperidad Social que resultaron afectados por el terremoto del 10 de agosto podrán mantener sus pagos cuando, debido a la emergencia, no sea posible verificar temporalmente los requisitos y corresponsabilidades necesarios para recibir las transferencias.

La decisión se toma ante las afectaciones registradas en 496 municipios de 16 departamentos. Los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) citados en el decreto registraban 196.614 familias y 406.963 personas damnificadas, además de daños en viviendas, colegios, centros de salud, vías y otros servicios esenciales.

La emergencia también afectó instituciones, infraestructura y sistemas necesarios para verificar algunos de los requisitos de los programas, como matrícula educativa, controles médicos, vacunación, desempeño académico o reporte de novedades, entre otros.

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¿Qué programas están incluidos?

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La medida comprende los programas Renta Ciudadana, Compensación del IVA, Colombia Mayor y Renta Joven.

En los municipios con afectación directa, Prosperidad Social registra una cobertura de 258.018 hogares de Renta Ciudadana, 237.363 hogares de Compensación del IVA, 1.255.622 personas de Colombia Mayor y 64.107 personas de Renta Joven.

La suspensión de las verificaciones podrá extenderse hasta por 12 meses, pero deberá levantarse progresivamente a medida que se restablezcan la infraestructura, los servicios y los sistemas necesarios para realizar estos procesos.

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