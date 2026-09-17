Renta Ciudadana y Devolución del IVA: anuncian nueva fecha para recibir pagos, conozca el plazo

Prosperidad Social confirmó el inicio de la cuarta transferencia monetaria de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA, dirigida a hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el país.

Para este ciclo, la entidad destinó una inversión de $346.342 millones, con la que espera beneficiar a 804.478 hogares en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas.

Además, en esta entrega fueron incorporados 72.382 nuevos hogares y unidades de intervención indígena. Cerca del 92 % de estas nuevas vinculaciones corresponde a familias con niños menores de seis años.

Plazo para recibir pago de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

La cuarta transferencia se hará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026. Los hogares beneficiarios deberán estar atentos a la programación correspondiente y acudir, cuando aplique, a los puntos autorizados dentro de las fechas establecidas.

En este ciclo, 605.064 hogares recibirán el beneficio por ser cuidadores de niños o niñas menores de seis años, mientras que 55.722 hogares serán atendidos por ser cuidadores de personas con discapacidad que requieren asistencia o cuidado.

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El presupuesto destinado para esta entrega representa un aumento del 5,4 % frente al tercer ciclo de 2026, es decir, $17.604 millones adicionales. La cobertura también aumentó en un 4,3 %, con 32.924 hogares más beneficiados.

Como parte de la segunda focalización de 2026, Prosperidad Social identificó 833.139 hogares y unidades de intervención indígena como potenciales beneficiarios de la Línea Valoración del Cuidado. De ellos, 72.382 ingresaron como nuevos participantes: 64.457 a través del Sisbén IV y 7.925 pertenecientes a comunidades indígenas.

La entidad informó además que la verificación de corresponsabilidades presentó resultados favorables. En aseguramiento en salud se registró un cumplimiento del 99,2 % entre los integrantes sujetos a verificación y del 98 % por hogar. En vacunación, el cumplimiento fue del 95,3 % entre los niños menores de seis años y del 95 % por hogar. En educación, alcanzó el 90 % entre los integrantes de 5 a 18 años y el 86 % por hogar.

Renta Ciudadana. Foto: Prosperidad Social.

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Los pagos se realizarán mediante abonos a las cuentas de los beneficiarios registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y en el Gestor de Información Financiera. Para quienes reciban el beneficio mediante giro, habrá cobertura nacional a través de la red aliada de SuRed y SuperGIROS.

Prosperidad Social recordó que las transferencias deben reclamarse dentro del plazo establecido y que no son acumulables para ciclos posteriores. Asimismo, las entregas se realizarán en el municipio asignado y no se permiten cambios de titular, pagos mediante poderes ni autorizaciones a terceros.

¿Qué pasó con el RUI y por qué se modificaron los tiempos?

La implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI) generó efectos en la operación que incidieron en los tiempos inicialmente previstos para el pago de este ciclo.

Ante esta situación, Prosperidad Social realizó un análisis técnico y jurídico para garantizar la continuidad de la atención a los hogares vinculados, teniendo en cuenta el período de transición establecido por el Departamento Nacional de Planeación para la implementación del RUI.

Como resultado, para esta cuarta entrega se utilizaron las bases de información del Sisbén IV con corte al 18 de mayo de 2026 y al 27 de julio de 2026. Según Prosperidad Social, esto permitió garantizar la atención durante el período de transición y facilitar el ingreso de nuevos hogares en situación de pobreza extrema.