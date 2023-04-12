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Renta ciudadana

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Economía

Prosperidad Social anuncia segunda transferencia para hogares damnificados de Renta Ciudadana

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Economía

Adiós a las filas: Prosperidad Social lanza herramienta para recibir pagos directamente en la cuenta

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Prosperidad Social anuncia pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA: inician en esta fecha

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Segundo pago de Renta Ciudadana y Devolución del IVA: entregarán hasta $500 mil a beneficiarios

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Beneficiarios de programas de Prosperidad Social tienen hasta estas fechas para reclamar subsidios

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Economía

Tips para reclamar pagos de Renta Ciudadana: beneficiario, evite filas innecesarias

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Ojo, Prosperidad Social cambia la forma de pagar los subsidios: estos serán los nuevos operadores

Renta ciudadana y Devolución de IVA
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Atención beneficiarios Renta Ciudadana y Devolución IVA de 2026: cambió calendario de primer pago

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La espera terminó: así será el calendario de pagos 2026 de Colombia Mayor, Renta Ciudadana y más

Trámite y puntaje obligatorios para seguir en el Sisbén en 2026.
Economía

Trámite y puntaje obligatorios para seguir en el Sisbén en 2026 y no salir de los programas

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