Segundo pago de Renta Ciudadana y Devolución del IVA: entregarán hasta $500 mil a beneficiarios

Un dinero extra no le cae mal a nadie, sobre todo en medio de los gastos diarios que enfrentan miles de familias colombianas.

Por eso, cada ciclo de pagos de subsidios del Gobierno es un alivio económico para hogares en condición de vulnerabilidad que esperan estos recursos para cubrir alimentación, transporte o servicios básicos.

En ese contexto, el Departamento de Prosperidad Social confirmó el inicio del segundo ciclo de transferencias de 2026 para los programas de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, con una inversión superior a los $322.000 millones y más de 774.000 hogares beneficiados en todo el país.



¿Hasta cuándo hay plazo para reclamar los pagos?

Prosperidad Social informó que el segundo ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA estará disponible desde el 2 hasta el 18 de mayo de 2026.

Los beneficiarios podrán reclamar el dinero a través de la modalidad de giro mediante la red de SuperGIROS y SuRed en todo el territorio nacional.



Es importante recordar que, en cuanto a los montos, Renta Ciudadana puede entregar hasta $500.000 por hogar, dependiendo de las condiciones socioeconómicas y la composición familiar.

Por su parte, Devolución del IVA otorga cerca de $106.000 por ciclo para ayudar a compensar el impacto de este impuesto en hogares vulnerables.

La entidad también explicó que este ciclo tendrá un énfasis especial en hogares indígenas, mediante la denominada “ruta 2 del focalizador indígena”, un mecanismo que permite validar beneficiarios a través de listados avalados por autoridades tradicionales.

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Además, Prosperidad Social señaló que para 2026 se integrarán nuevos hogares que antes no habían sido beneficiarios, gracias a la actualización de datos del Sisbén IV y los procesos de validación institucional.

Por último la entidad recordó que todos los trámites son gratuitos y pidió a la ciudadanía evitar intermediarios o posibles estafas consultando únicamente los canales oficiales de

