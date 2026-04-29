Prosperidad Social desmiente solicitud de información a sus usuarios y alerta por estafas

En medio del auge de las redes sociales y la rápida difusión de información, no todo lo que circula en internet es cierto. Cada vez es más común que mensajes falsos se viralicen y terminen confundiendo a las personas, quienes, sin darse cuenta, pueden caer en estafas que buscan robar datos personales o dinero.

Frente a esta situación, Prosperidad Social lanzó una alerta para desmentir varios mensajes engañosos que están circulando y que involucran supuestos cobros, solicitudes de información y enlaces fraudulentos.

Prosperidad Social alerta a sus beneficiarios por estafas

Como consecuencia, la entidad aclaró varios puntos: es falso que se deba pagar para acceder a sus programas, ya que nunca hace cobros por sus servicios, también desmintió que solicite datos personales, claves o códigos a través de llamadas o mensajes, y reiteró que no envía enlaces para reclamar giros ni para hacer inscripciones.

Según explicó, estos mensajes buscan engañar a los usuarios para obtener información sensible. Por eso, hizo un llamado a estar atentos y no caer en este tipo de trampas digitales.



Asimismo, manifestó que en caso de recibir este tipo de comunicaciones, la recomendación es no responder, no compartir ningún dato personal, bloquear el contacto y reportarlo, y mucho menos difundirla en redes sociales.



Las estafas más comunes en Colombia

En Colombia, las estafas digitales han crecido de forma significativa en los últimos años. De hecho, según estudios del sector financiero, los casos de fraude han aumentado considerablemente con el uso de plataformas digitales.

Mujer mirando su celular con desconfianza al recibir un mensaje de texto. Foto: creada con IA.

Según las autoridades, entre las modalidades más frecuentes están la suplantación de identidad, donde delincuentes se hacen pasar por bancos o entidades públicas para pedir datos; el phishing, que usa correos o enlaces falsos para robar información; y el vishing, que se hace a través de llamadas telefónicas engañosas.

También son comunes las estafas con falsas ofertas, supuestos premios, ventas inexistentes en internet o trámites que en realidad son gratuitos, pero que los delincuentes cobran para quedarse con el dinero.



¿Quiénes son los más propensos a caer?

Aunque cualquiera puede ser víctima, expertos advierten que las estafas suelen afectar más a personas que confían en mensajes urgentes o no verifican la información antes de actuar. El crecimiento del uso de celulares y servicios digitales también ha facilitado que los delincuentes lleguen a más usuarios, especialmente a través de llamadas, mensajes de texto y redes sociales.

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Además, factores como la necesidad económica, la falta de educación digital o el desconocimiento sobre cómo operan estas modalidades hacen que algunas personas sean más vulnerables.

