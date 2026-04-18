Alertan sobre nuevas modalidades de fraude en pagos digitales en Colombia

El presidente de ACH Colombia, Gustavo Vega Villamil, durante una entrevista en Casa Blu de Blu Radio, se refirió a los riesgos de fraude en los pagos digitales y entregó recomendaciones para que los usuarios eviten ser víctimas de estafas en transacciones electrónicas.

Vega explicó que la entidad administra sistemas de pago en el país y trabaja con más de 50 entidades financieras. "Nosotros somos una entidad administradora de sistemas de pagos. Somos una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera... y tenemos varios servicios, ya usted mencionó tal vez el más importante que es el botón de pagos", señaló.

Sobre el uso de plataformas como PSE, indicó que una de sus principales ventajas es la seguridad en el manejo de la información. “Una de las características importantes que tiene PSE es que usted no tiene que darle la información a un tercero. Usted selecciona el tiquete... escoge su entidad y entra directamente a la página de su entidad”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que los fraudes siguen siendo una preocupación, especialmente por las nuevas modalidades utilizadas por los delincuentes. Según explicó, uno de los métodos más comunes es la suplantación de páginas web.



"Usted dice, 'Voy a pagar un servicio público...'. Uno busca en el internet las páginas perfectas, muy parecidas a las reales, con los logos, las imágenes, los menús y son páginas falsas", indicó.

Pagos por PSE Foto: Bing

El directivo también alertó sobre el uso de mensajes, llamadas y enlaces fraudulentos que buscan engañar a los usuarios.

"Le llegan mensajes de WhatsApp, mensajes de texto, le llegan correos, le hacen llamadas y a veces son tan convincentes que el usuario de buena fe entra a estos sitios no legales y ahí donde tiene problemas con la seguridad”, explicó.

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Vega insistió en que la seguridad no depende únicamente de las entidades financieras, sino también del comportamiento de los usuarios. "Tenemos un equipo exclusivo de seguridad, pero la seguridad no depende de nosotros, digamos, porque también los usuarios juegan un papel muy importante”, afirmó.

Entre las recomendaciones, destacó no compartir claves, evitar ingresar a enlaces sospechosos y verificar siempre las direcciones web antes de realizar cualquier transacción.

Además, mencionó otras modalidades de fraude como la suplantación de identidad a través de llamadas o mensajes, en los que los delincuentes solicitan dinero de manera urgente. “Esa es otra modalidad, ¿no? Como ustedes bien lo decían, a uno le suplantan la voz tan perfectamente que hacen la llamada que necesito el dinero", advirtió.

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Finalmente, señaló que la inteligencia artificial será clave tanto para prevenir fraudes como para mejorar los sistemas de monitoreo.

“Nosotros tenemos unas herramientas que estamos mejorando y que hemos venido implementando, que ya tienen inteligencia artificial precisamente para eso, que estén monitoreando la plataforma, los comportamientos de los clientes, muy conectados obviamente con las entidades financieras... nos va a permitir poder trabajar en temas preventivos y de monitoreo”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: