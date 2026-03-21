Tips para reclamar pagos de Renta Ciudadana: beneficiario, claves para retirar su dinero

Los Beneficiarios de Prosperidad Social cada mes deben reclamar un subsidio correspondiente al programa de Renta Ciudadana y a veces se repite una situación. En varios municipios del país las personas llegan a puntos de pago en distintas ciudades y se sorprenden al no poder retirar el dinero.

La confusión ha generado filas innecesarias, gastos en transporte y múltiples dudas entre las familias que dependen de este apoyo. Ante este panorama, es clave tener claras las condiciones del programa para evitar contratiempos.

Tips clave para reclamar el pago de Renta Ciudadana

Estos son algunos tips que hay que tener en cuenta antes de reclamar los pagos de Renta Ciudadana:

1. El retiro solo se puede hacer en la ciudad de registro



Para este ciclo de pagos, el giro únicamente podrá cobrarse en la ciudad donde el beneficiario realizó su registro. Este es el punto más importante a tener en cuenta, ya que muchos inconvenientes se han presentado por desconocer esta condición.

2. Planificar el retiro si se está en otra ciudad

En caso de que el beneficiario se encuentre en un municipio diferente, deberá organizar con anticipación su desplazamiento para poder realizar el cobro en el lugar correspondiente.

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3. Verificar disponibilidad del giro antes de acudir

Se recomienda consultar previamente si el pago ya está disponible, usando canales oficiales o información brindada por autoridades locales, para evitar traslados innecesarios.

Entrega del pago de Renta Ciudadana. Foto: Prosperidad Social.

4. Mantenerse informado sobre cambios en el programa

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Desde el programa se ha indicado que esta limitación podría eliminarse en próximas entregas, por lo que es importante estar atento a actualizaciones oficiales.

5. Consultar siempre fuentes confiables

Para resolver dudas, se aconseja acudir a canales institucionales, alcaldías municipales o puntos autorizados, evitando información no verificada.



Datos clave de Renta Ciudadana

Renta Ciudadana es una estrategia del Gobierno nacional orientada a apoyar a hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad mediante transferencias monetarias:



Está dirigido a hogares en pobreza extrema y moderada.

Prioriza población con niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad.

No requiere inscripción directa, ya que la selección se realiza con bases oficiales como el Sisbén IV.

Puede otorgar transferencias de hasta $500.000, dependiendo de la línea de intervención.

Es importante tener en cuenta estas recomendaciones para evitar dificultades al momento de reclamar el incentivo económico, especialmente en un ciclo de pagos donde la ubicación del registro es determinante para el retiro.

