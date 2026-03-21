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Blu Radio  / Economía  / Tips para reclamar pagos de Renta Ciudadana: beneficiario, claves para retirar su dinero

Tips para reclamar pagos de Renta Ciudadana: beneficiario, claves para retirar su dinero

Estos son algunos tips que hay que tener en cuenta antes de reclamar los pagos de Renta Ciudadana, para evitar filas innecesarias, gastos en transporte y perdidas de tiempo.

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