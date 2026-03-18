Pagos de Colombia Mayor 2026: extienden plazo para retirar $460.000 de los ciclos 1 y 2

Para muchos adultos mayores en Colombia, cobrar un subsidio no es solo una diligencia, es la diferencia entre comprar medicamentos, asegurar la comida del mes o mantener su independencia.

De hecho, uno de los datos más llamativos es que miles de beneficiarios deben desplazarse largas distancias o esperar varias horas para acceder a estos recursos, lo que hace que cada ampliación de plazo sirva para no dejar a nadie sin la ayuda económica.

En este contexto, Prosperidad Social anunció una medida importante sobre el programa de Colombia Mayor, la ampliación del plazo para retirar las transferencias correspondientes a los ciclos 1 (enero) y 2 (febrero) de 2026.



¿Hasta cuándo hay plazo?

Los beneficiarios del programa podrán reclamar el subsidio hasta el próximo miércoles 25 de marzo, una extensión que fue pensada para facilitar el acceso y evitar que los recursos queden sin ser retirados.

Los pagos se están llevando a cabo a través de los siguientes puntos físicos a nivel nacional:



SuperGiros

SuRed

Los más de 31.000 puntos de pago habilitados en todo el país permiten reducir filas y aglomeraciones, acercar el servicio a zonas rurales y urbanas y garantizar que más personas puedan acceder a su dinero sin complicaciones.



Colombia Mayor subsidio Foto: Prosperidad Social

La ampliación del plazo para reclamar el subsidio de Colombia Mayor es una oportunidad clave para quienes aún no han retirado el dinero. No hacerlo dentro del plazo puede significar perder el acceso a estos recursos en este ciclo, por lo que se recomienda acudir con tiempo al punto más cercano.

Con corte al 15 de marzo, 2.434.038 personas mayores ya recibieron las transferencias, para lo que la entidad ha invertido cerca de $1,1 billones, registrando un avance del 87 % en la entrega de los recursos.

Publicidad

El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, manifestó que la decisión se tomó pensando en las personas: “Ampliamos el plazo de entrega para que más personas mayores puedan reclamar este apoyo económico. Nuestro objetivo es garantizar que nadie se quede sin recibir la transferencia y que este recurso contribuya a mejorar su bienestar y calidad de vida”.



¿De cuánto es la transferencia de Colombia Mayor?

Según Prosperidad Social, las personas beneficiarias obtienen un total de 460.000 pesos, suma que corresponde a los dos ciclos de pago, es decir, 230.000 pesos por cada mes. Este respaldo económico está enfocado en adultos mayores que no reciben pensión y que viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

Con el fin de hacer más sencillo el retiro del subsidio, la entidad dispuso puntos de pago en todo el país, tanto en zonas urbanas como rurales. Esto permite que los beneficiarios puedan acceder al dinero cerca de sus hogares, evitando desplazamientos largos y aglomeraciones.



Así van las entrega por departamentos

En 19 departamentos del país, la distribución de las transferencias ya alcanza más del 90 % de cumplimiento. Entre ellos se encuentran Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Tolima, Norte de Santander, Sucre, Huila, Cesar, Caldas, Risaralda, Meta, Quindío, Caquetá, Putumayo, Casanare, Chocó, Arauca, Amazonas y San Andrés.

Por ejemplo, en Córdoba, un total de 153.908 beneficiarios ya han reclamado el subsidio, lo que equivale a una inversión cercana a 68.000 millones de pesos. En Sucre, por su parte, 92.778 adultos mayores han recibido el apoyo económico, con una destinación aproximada de 40.000 millones de pesos.