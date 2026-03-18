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Blu Radio  / Economía  / Pagos de Colombia Mayor 2026: extienden plazo para retirar $460.000 de los ciclos 1 y 2

Pagos de Colombia Mayor 2026: extienden plazo para retirar $460.000 de los ciclos 1 y 2

Prosperidad Social anunció la ampliación de las transferencias de Colombia Mayor de los ciclos 1y 2. Hasta cierta fecha beneficiarios podrán retirar $460.000.

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