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Prosperidad Social anuncia pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA: inician en esta fecha

Los hogares beneficiarios podrán reclamar el dinero desde la feha establecida a través de puntos de pago de SuperGiros y red de aliados de SuRed.

Pagos de renta ciudadana y devolución del IVA.jpg
Pagos de renta ciudadana y devolución del IVA.
Foto: Prosperidad Social.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 7 de jun, 2026

Para miles de familias en Colombia cada giro de los programas de Prosperidad Social no es solo dinero, es tranquilidad, estabilidad y una oportunidad de seguir adelante.

Estas iniciativas buscan reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de millones de hogares. En ese contexto, hay novedades importantes para los beneficiarios.

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Inician pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, ciclo 3

El Departamento de Prosperidad Social anunció que el ciclo 3 de transferencias de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA comenzará en todo el país el próximo 16 de junio de 2026.

La entidad explicó que el ajuste en la fecha se debe a información pendiente por parte de la Registraduría Nacional, relacionada con la verificación de supervivencia de los beneficiarios, un paso que es necesario antes de la liquidación de los pagos.

Los hogares beneficiarios podrán reclamar los incentivos a través de puntos de pago de SuperGiros y red de aliados de SuRed. La modalidad será mediante giro, garantizando cobertura a nivel nacional.

La entidad explicó que actualmente más de 700.000 hogares serán atendidos en este ciclo, “priorizando una entrega oportuna, segura y sin contratiempos.

pagos de prosperidad social.jpg
Pagos de Prosperidad Social a beneficiarios de sus programas.
Foto: Prosperidad Social.

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En términos generales, el Gobierno nacional ha entregado:

  • 5,1 billones de pesos a través de Renta Ciudadana
  • 3,2 billones de pesos mediante Devolución del IVA
  • Beneficiando a más de 3 millones de hogares

Recomendaciones para beneficiarios

Prosperidad Social también indicó algunas recomendaciones que los beneficiarios deben tener en cuenta:

  • Todos los trámites son gratuitos.
  • No se requieren intermediarios.
  • Es fundamental consultar únicamente canales oficiales para evitar fraudes.
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