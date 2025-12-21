Trámite y puntaje obligatorios para seguir en el Sisbén en 2026 y no salir de los programas

Por medio de Prosperidad Social se ejecutan programas y proyectos para asistencia, atención y reparación de la violencia, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y su reintegración social y económica.

Es decir que, la entidad se encarga de que los recursos de los programas que tiene a su cargo como Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor, Devolución del IVA, entre otros, lleguen a los que más lo necesitan y hacen parte de cada uno de ellos.

En este sentido, el organismo del Gobierno constantemente actualiza su base de datos para determinar quiénes son beneficiaros de los subsidios, por ello es importante que las personas hagan un trámite obligatorio para evitar quedar fuera del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, conocido como Sisbén IV.



El trámite que necesita hacer para seguir en el Sisbén en 2026

De acuerdo con la entidad, todas las personas que hacen parte de los programas sociales y que apliquen para alguno de estos casos deben actualizar su información ante el Sisbén, por medio de su página web o en las sedes de atención al público.

Atención a beneficiarios de Prosperidad Social. Foto: Prosperidad Social.

La incorporación o exclusión de personas de la encuesta. Cambio de domicilio en el mismo municipio o por cambio de municipio. Por inconformidad con la información registrada. Cambio de información en alguna de las secciones de la encuesta: vivienda, hogar, personas, salud, atención a menores, educación, ocupación e ingresos.

Esto con el fin de que la entidad evalúe correctamente los datos y haga una calcificación precisa de los grupos.



El puntaje que debe tener para permanecer en el Sisbén en 2026

En el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales existen cuatro grupos de clasificación, al momento en que las personas se registran o solicitan una encuesta para determinar a qué grupo pertenecen, la entidad los clasifica teniendo en cuenta factores como:



Lea también: (¿Cuánto subirían los arriendos en 2026 en el país? Esto dicen las proyecciones del IPC).

Vivienda y servicios públicos.

Educación.

Salud.

Ocupación e ingresos.

Antecedentes sociodemográficos.

Índice de pobreza multidimensional.

Según lo evaluado, la persona o el hogar es colocado entre uno de estos grupos: A, B, C y D. La ubicación se hace según su capacidad para generar ingresos y sus condiciones de vida.

Mujer reclamando subsidio de Colombia Mayor. Foto: Prosperidad Social.

Grupo A: pobreza extrema (población con menor capacidad de generación de ingresos).

Grupo B: pobreza moderada (población con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A).

Grupo C: vulnerable (población en riesgo de caer en pobreza).

Grupo D: población no pobre, no vulnerable.

Cada grupo está compuesto por subgrupos, identificados por una letra y un número, que permiten clasificar más detalladamente a las personas:

Publicidad

Grupo A: conformado por 5 subgrupos (desde A1 hasta A5).

Grupo B: conformado por 7 subgrupos (desde B1 hasta B7).

Grupo C: conformado por 18 subgrupos (desde C1 hasta C18).

Grupo D: conformado por 21 subgrupos (desde D1 hasta D21).

En ese sentido, una persona en el nivel A1 tendrá una menor capacidad de generar ingresos y menor calidad de vida que la del A5. Por lo cual, los grupos A y B recibirán mayores beneficios en los programas de Prosperidad Social.