Trámite y puntaje obligatorios para seguir en el Sisbén en 2026 y no salir de los programas

Por medio de Prosperidad Social se ejecutan programas y proyectos para asistencia, atención y reparación de la violencia, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y su reintegración social y económica.
Es decir que, la entidad se encarga de que los recursos de los programas que tiene a su cargo como Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor, Devolución del IVA, entre otros, lleguen a los que más lo necesitan y hacen parte de cada uno de ellos.
En este sentido, el organismo del Gobierno constantemente actualiza su base de datos para determinar quiénes son beneficiaros de los subsidios, por ello es importante que las personas hagan un trámite obligatorio para evitar quedar fuera del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, conocido como Sisbén IV.
De acuerdo con la entidad, todas las personas que hacen parte de los programas sociales y que apliquen para alguno de estos casos deben actualizar su información ante el Sisbén, por medio de su página web o en las sedes de atención al público.
Esto con el fin de que la entidad evalúe correctamente los datos y haga una calcificación precisa de los grupos.
En el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales existen cuatro grupos de clasificación, al momento en que las personas se registran o solicitan una encuesta para determinar a qué grupo pertenecen, la entidad los clasifica teniendo en cuenta factores como:
Según lo evaluado, la persona o el hogar es colocado entre uno de estos grupos: A, B, C y D. La ubicación se hace según su capacidad para generar ingresos y sus condiciones de vida.
Cada grupo está compuesto por subgrupos, identificados por una letra y un número, que permiten clasificar más detalladamente a las personas:
En ese sentido, una persona en el nivel A1 tendrá una menor capacidad de generar ingresos y menor calidad de vida que la del A5. Por lo cual, los grupos A y B recibirán mayores beneficios en los programas de Prosperidad Social.