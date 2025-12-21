En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Zulma Guzmán Castro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Esto deberá pagar de arriendo en 2026 si su canon es de $1.000.000

Esto deberá pagar de arriendo en 2026 si su canon es de $1.000.000

Aunque todavía no se ha definido el aumento del salario mínimo, existen variables que permiten tener una idea de lo que los ciudadanos deberán pagar en arriendo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad