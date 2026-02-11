La espera terminó: así será el calendario de pagos 2026 de Colombia Mayor, Renta Ciudadana y más

Cada inicio de mes muchas personas se hacen la misma pregunta, cuándo pagan los subsidios de Prosperidad Social, pues estas ayudas económicas suelen ser el sustento de hogares de bajos recursos.

La buena noticia es que la espera terminó para millones de beneficiarios de los programas sociales en Colombia. Prosperidad Social confirmó el cronograma de pagos del primer semestre de 2026 para Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Renta Joven y Jóvenes en Paz.

El anuncio lo hizo el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, quien indicó que se han invertido más de $5,3 billones en transferencias monetarias para beneficiar a 3,3 millones de hogares en el país.

Eso sí, la entidad del gobierno advirtió que el calendario de pagos podría tener ajustes dependiendo de la disponibilidad presupuestal.



Calendario de pagos de Prosperidad Social para el primer semestre de 2026

Los beneficiarios de los programas Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Renta Joven y más, podrán reclamar sus pagos según el cronograma dispuesto a continuación:



Colombia Mayor

El programa arrancará su primer ciclo el viernes 27 de febrero, con la entrega de la renta básica de $230.000 mensuales para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años inscritos. Las siguientes fechas del primer semestre son:



Pagos de Colombia Mayor y Renta Ciudadana. Foto: Prosperidad Social.

Miércoles 25 de marzo

Miércoles 22 de abril

Miércoles 20 de mayo

Miércoles 17 de junio

Miércoles 29 de julio

Renta Ciudadana y Devolución del IVA

El primer ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA comenzará el viernes 20 de febrero. Estos programas están dirigidos a más de 700.000 hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad, especialmente familias con niños menores de 6 años de edad y hogares con personas con discapacidad que requieren cuidador.

En este ciclo, cada hogar recibirá una transferencia de $500.000 pesos. Los siguientes pagos están programados para:



Jueves 30 de abril

Miércoles 24 de junio

Renta Joven

Para los estudiantes beneficiarios de Renta Joven, el ciclo 6 comenzará el miércoles 18 de febrero.

Beneficiarios de Renta Joven. Foto: Prosperidad Social.

El ciclo 1 de 2026 iniciará el viernes 27 de marzo, y las siguientes transferencias se harán el jueves 28 de mayo y el martes 16 de julio.

El programa beneficia a más de 170.000 jóvenes que cursan educación superior, quienes reciben mínimo $400.000 por ciclo como apoyo para su permanencia académica.



Jóvenes en Paz

El ciclo 1 de Jóvenes en Paz 2026 comenzará el viernes 20 de febrero. Este programa está dirigido a jóvenes y hace parte de una estrategia integral liderada por el Ministerio de Igualdad y Equidad, mientras Prosperidad Social se encarga de las transferencias monetarias.

Recomendación para evitar retrasos en los pagos

La entidad recomendó a los beneficiarios mantener actualizados sus datos de contacto para evitar inconvenientes en la entrega de los subsidios. Para consultar información sobre el calendario de pagos 2026, pueden comunicarse a:

