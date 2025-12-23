Advierten a quienes tienen Sisbén por trámite que muchos olvidan: podrían perder subsidios

Muchos hogares en Colombia dependen, en buena medida, del Sisbén. No es una exageración: los subsidios y apoyos en salud que se asignan a través de este sistema alivian el bolsillo de millones de familias. Sin embargo, un trámite que suele pasarse por alto podría obligar a más de uno a pensarlo dos veces, ya que una información desactualizada puede significar la pérdida de ayudas económicas clave.

El Sisbén no entrega dinero de manera directa, pero sí funciona como la principal puerta de entrada a los programas sociales del Estado. A través de una encuesta estandarizada, el sistema clasifica a los hogares según sus condiciones socioeconómicas, lo que permite identificar quiénes necesitan mayor apoyo y priorizar la inversión social.

Esa información es utilizada principalmente por Prosperidad Social para focalizar programas de transferencias monetarias, subsidios y otros beneficios. Por esta razón, cualquier dato que no refleje la realidad actual del hogar puede generar inconsistencias en la clasificación y afectar la continuidad de las ayudas. En la práctica, no actualizar el Sisbén equivale a quedar mal ubicado dentro del sistema.

Actualizar el Sisbén: un trámite clave para no perder subsidios

La actualización de los datos del Sisbén es obligatoria cuando se presentan cambios relevantes en el hogar. No se trata de un proceso automático ni opcional. Entre las situaciones más comunes que deben reportarse se encuentran:



Cambio de residencia o mudanza a otro municipio.

Ingreso o retiro de integrantes del hogar.

Variaciones en la situación laboral, como conseguir empleo o perderlo.

Cambios en los ingresos mensuales.

Modificaciones en las condiciones de la vivienda o en el acceso a servicios públicos.

Cualquiera de estas novedades puede alterar el grupo asignado en el Sisbén. Si la información no se actualiza a tiempo, el sistema puede reflejar una realidad que ya no existe, lo que pone en riesgo el acceso a subsidios actuales o futuros.

El trámite puede realizarse de forma virtual, a través de los canales oficiales del Sisbén, o de manera presencial en los puntos de atención definidos por cada alcaldía. En ambos casos, es fundamental suministrar datos veraces y completos, ya que estos son verificados antes de asignar o modificar la clasificación.



Sisbén IV: cómo funciona la clasificación y por qué importa

El Sisbén IV organiza a los hogares en cuatro grandes grupos: A, B, C y D. Esta clasificación se construye a partir de variables como las condiciones de la vivienda, el nivel educativo, la situación laboral, los ingresos y el acceso a servicios públicos, entre otros indicadores sociales.



Grupo A: hogares en situación de pobreza extrema.

Grupo B: hogares en pobreza moderada.

Grupo C: población vulnerable, con riesgo de caer en pobreza.

Grupo D: personas que no se consideran pobres ni vulnerables.

Cada grupo cuenta con subcategorías que permiten una segmentación más precisa. En general, los hogares ubicados en los grupos A y B tienen prioridad en los programas de Prosperidad Social, debido a sus mayores carencias económicas.

Desde el Gobierno se ha insistido en que no actualizar el Sisbén puede derivar en la suspensión o pérdida de beneficios. Por eso, revisar periódicamente la información y reportar cualquier cambio se ha convertido en una tarea indispensable para no quedar por fuera de los apoyos del Estado.