Adiós a las filas: Prosperidad Social lanza herramienta para recibir pagos directamente en la cuenta

Con el paso de los años, miles de beneficiarios de los programas de Prosperidad Social han tenido que desplazarse hasta puntos de pago y hacer largas filas para reclamar las transferencias monetarias.

Además de las esperas, muchas personas debían ajustarse a fechas y lugares específicos para poder recibir el dinero, lo que representaba un reto, especialmente para quienes viven en zonas apartadas o tienen dificultades de movilidad.

Sin embargo, ese proceso comenzará a cambiar, pues Prosperidad Social presentó una nueva herramienta con la que busca modernizar la entrega de los subsidios y permitir que los recursos lleguen directamente a la cuenta bancaria o depósito electrónico elegido por cada beneficiario, eliminando la necesidad de acudir a puntos físicos de pago.

Gestor de Información Financiera: así funcionará la nueva herramienta

La entidad puso en marcha el Gestor de Información Financiera, una plataforma que permite a los beneficiarios registrar, consultar y administrar la información de la cuenta bancaria o depósito electrónico donde deseen recibir sus transferencias monetarias de forma segura y ágil.

El objetivo de esta estrategia es avanzar hacia un nuevo modelo de pago en el que los recursos sean abonados directamente al producto financiero elegido por cada persona. La nueva herramienta aplica para los participantes de:



Renta Ciudadana

Devolución del IVA

Colombia Mayor

Para acceder a este sistema, los beneficiarios deben registrar los datos de su cuenta o depósito electrónico y presentar una certificación de titularidad, documento con el que Prosperidad Social verificará que el producto financiero pertenece al usuario y se encuentra activo para recibir los pagos.

La entidad explicó que este proceso usa las capacidades del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que permite hacer la dispersión masiva de las transferencias de manera más eficiente.

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Una vez completado el registro y validada la información, el beneficiario solo deberá mantener su cuenta activa y sin novedades para continuar recibiendo los recursos.

Beneficios para los beneficiarios

Con esta nueva modalidad, Prosperidad Social busca hacer más sencillo el acceso a las transferencias monetarias y mejorar la experiencia de los usuarios. Entre las principales ventajas para los beneficiarios se encuentran:



Eliminación de las largas filas y tiempos de espera, ya que el dinero llegará directamente a la cuenta registrada.

Mayor acceso a servicios financieros básicos y fortalecimiento de la inclusión financiera.

Fin de las barreras territoriales que dificultaban el cobro en puntos físicos, especialmente para quienes viven en municipios alejados.

Por su parte, la entidad también destaca beneficios como la optimización del modelo de entrega de las transferencias, un uso más eficiente de los recursos públicos, mayor trazabilidad de los pagos y la posibilidad de que cada beneficiario elija libremente el producto financiero donde desea recibir el dinero.

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Los interesados en usar esta herramienta pueden consultar en el portal habilitado por Prosperidad Social el paso a paso del registro, los requisitos y el funcionamiento del Gestor de Información Financiera.