¿Es real la baja del desempleo? Los retos que enfrenta el gobierno de De La Espriella

Las cifras de desempleo en Colombia para mayo de 2026, que se ubicaron en un histórico 8,0 %, abrieron un fuerte debate técnico sobre la sostenibilidad del mercado laboral. El indicador macroeconómico, revelado por el DANE, refleja una reducción del 1% frente al año anterior y un hito en el desempleo femenino al caer a un solo dígito (9,9 %). No obstante, el equipo de empalme del gobierno electo de Abelardo De La Espriella advierte que este resultado responde de forma directa a un incremento desmedido del gasto público.

Cristian Halaby, vocero de la Mesa de Empleo y Productividad y líder del empalme laboral del nuevo gobierno, explicó en Mañanas Blu 10:30 que la contratación estatal ha jalonado los resultados recientes. Según el dirigente, el Estado incorporó a más de 100.000 personas bajo modalidades temporales y permanentes en los últimos dos años.

Ante este panorama, Halaby señaló que la administración entrante priorizará la racionalización del gasto para mitigar el riesgo de un default fiscal, una advertencia que ya ha formalizado el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez. "El mayor empleador de Colombia es el sector público hoy en día, pues habrá que ver cómo es esa racionalización", afirmó.

"El gran problema que enfrenta Colombia hoy ni siquiera es ese desempleo, sino el 54 % de las personas en edad de laborar que hoy no participan del sistema formal".

A pesar de la reducción en la desocupación, la calidad del empleo muestra un deterioro debido al repunte de los trabajadores por cuenta propia. Datos económicos de BBVA Research confirman que el empleo no asalariado creció un 5 % frente al 3 % del asalariado. Para Halaby, este fenómeno evidencia las fallas estructurales de un sistema que impone trámites excesivos y desincentiva la formalización laboral.



Cómo avanza el proceso de empalme en el Ministerio del Trabajo

El comité de empalme inició el diagnóstico de las 33 regionales del Ministerio del Trabajo con el fin de identificar irregularidades como nóminas paralelas o contrataciones de última hora diseñadas para dejar personal atornillado en las instituciones. El equipo técnico aclaró que se limitará a entregar un informe funcional, dejando la decisión final sobre el recorte de los puestos por prestación de servicios en manos del presidente electo.