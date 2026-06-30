Desempleo en Colombia cayó al 8 % en mayo de 2026: es la tasa más baja desde 2001

El desempleo en Colombia cayó al 8,0% en mayo de 2026, lo que representa una reducción de un punto porcentual frente al 9,0 % registrado en el mismo mes de 2025. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), esta cifra consolidada se posiciona como la tasa de desocupación más baja desde 2001 para este periodo mensual.

Durante el último año se crearon más de 956.000 nuevos puestos de trabajo a nivel nacional, lo que generó un incremento del 4,0 % en la población ocupada. Con este resultado, el país redujo el número de personas desocupadas en 203 mil ciudadanos, situando el total de la población sin empleo en 2,1 millones de personas.

Desempleo en Colombia en mayo de 2026 Foto: Dane

Por su parte, la Tasa Global de Participación (TGP) subió del 64,0 % al 64,9 %, mientras que la Tasa de Ocupación (TO) aumentó 1,5 puntos porcentuales, alcanzando el 59,7%.



¿Qué sectores económicos generaron más trabajo?

La mayor parte de las nuevas plazas laborales provino de áreas afines al Gobierno. La rama de administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana fue la que más aportó a la ocupación, sumando 405 mil personas.

Otros sectores con incrementos significativos fueron:



Industria manufacturera: aportó 218 mil nuevos ocupados.

aportó 218 mil nuevos ocupados. Actividades profesionales, científicas y técnicas: sumó 143 mil puestos.

sumó 143 mil puestos. En contraste, el sector de transporte y almacenamiento registró una disminución de 44.000 personas ocupadas.

El reporte oficial del DANE también evidenció una reducción de 1,2 puntos porcentuales en la brecha de género laboral, la cual pasó de 4,5 % en mayo de 2025 a 3,3 % en mayo de 2026.



A nivel nacional, la tasa de desocupación de las mujeres se ubicó en el 9,9 %, mientras que la cifra para los hombres se situó en el 6,6%. Asimismo, la informalidad laboral total se redujo un 0,8 %, alcanzando una proporción del 54,3 % en el país.