Prosperidad Social publicó cronograma de pagos de fin de año: fechas clave para reclamar subsidios

A pocos días de finalizar el año, Prosperidad Social anunció el cronograma oficial de pagos de finde año de sus programas de transferencias monetarias, los cuales beneficiarán a miles de hogares, jóvenes y familias en todo el país.
La entidad confirmó que, para garantizar la continuidad de los apoyos, se destinarán más de $15.600 millones en las entregas programadas para lo que queda de 2025.
Los pagos incluyen los programas de Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor, Renta Joven y Jóvenes en Paz.
Los beneficiarios de los programas de la entidad del Gobierno deben tener en cuenta estas fechas para poder reclamar el subsidio económico y no dejarlo pasar.
Renta ciudadana y Devolución del IVA
Esta semana comenzó el pago del quinto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Desde el 13 hasta el 24 de noviembre las personas podrán reclamar la transferencia de $500.000.
Para este periodo, “778.408 hogares con niños menores de 6 años, en situación de pobreza y alta vulnerabilidad, y a hogares en pobreza extrema con una persona con discapacidad que requiere cuidador” serán los beneficiados.
Para el sexto ciclo, los pagos están programados del 4 al 15 de diciembre con un total de 770.000 hogares receptores del subsidio.
Colombia Mayor
Este programa beneficia a las mujeres mayores de 60 años de edad y los hombres mayores de 65 años de edad. El ciclo 11 se entregará del 27 de noviembre al 12 de diciembre con un valor de $230.000. “Un total de 1.635.343 personas mayores se beneficiarán de esta transferencia”.
Para el ciclo 12, las transferencias están programadas desde el 17 hasta el 31 de diciembre y se beneficiarán unos tres millones de personas con el incentivo económico.
Renta Joven
De acuerdo con la entidad, las entregas inician el 12 de noviembre, a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), y por giro, el próximo 20 hasta el 29 de noviembre.
Unos 170.677 participantes del programa recibirán un monto mínimo de $400.000 por ciclo, con el objetivo de que permanezcan y se gradúen de la educación superior. La inversión prevista por el Gobierno nacional es de $ 68.542 millones.
Para el quinto ciclo iniciará el 17 de diciembre y finalizará el 31 de diciembre, en este periodo 175.000 jóvenes recibirán el subsidio.
Jóvenes en Paz
El programa liderado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, ofrece una ruta atención a los participantes con el fin de “romper ciclos de violencia en comunidades vulnerables, favorecer su desvinculación de dinámicas criminales”.
No obstante, Prosperidad Social tiene a cargo las transferencias monetarias condicionadas y para el ciclo 11, se beneficiarán 14.250 jóvenes, que recibirán $1.000.000, aproximadamente.
El último pago del ciclo 12 se llevará a cabo desde el 29 de diciembre beneficiando a 15.000 personas que hacen parte del programa.
Prosperidad Social hizo un llamado a los beneficiarios de todos los programas sociales a mantener actualizada su información de contacto, pues esto permite evitar retrasos o inconsistencias en la entrega de los recursos económicos.
Para resolver dudas o actualizar datos, la entidad dispone de los siguientes canales gratuitos: