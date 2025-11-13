Prosperidad Social publicó cronograma de pagos de fin de año: fechas clave para reclamar subsidios

A pocos días de finalizar el año, Prosperidad Social anunció el cronograma oficial de pagos de finde año de sus programas de transferencias monetarias, los cuales beneficiarán a miles de hogares, jóvenes y familias en todo el país.

La entidad confirmó que, para garantizar la continuidad de los apoyos, se destinarán más de $15.600 millones en las entregas programadas para lo que queda de 2025.

Los pagos incluyen los programas de Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor, Renta Joven y Jóvenes en Paz.

Cronograma de pagos de Prosperidad Social para fin de año

Los beneficiarios de los programas de la entidad del Gobierno deben tener en cuenta estas fechas para poder reclamar el subsidio económico y no dejarlo pasar.



Renta ciudadana y Devolución del IVA

Esta semana comenzó el pago del quinto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Desde el 13 hasta el 24 de noviembre las personas podrán reclamar la transferencia de $500.000.

Para este periodo, “778.408 hogares con niños menores de 6 años, en situación de pobreza y alta vulnerabilidad, y a hogares en pobreza extrema con una persona con discapacidad que requiere cuidador” serán los beneficiados.

Para el sexto ciclo, los pagos están programados del 4 al 15 de diciembre con un total de 770.000 hogares receptores del subsidio.

Colombia Mayor

Este programa beneficia a las mujeres mayores de 60 años de edad y los hombres mayores de 65 años de edad. El ciclo 11 se entregará del 27 de noviembre al 12 de diciembre con un valor de $230.000. “Un total de 1.635.343 personas mayores se beneficiarán de esta transferencia”.

Para el ciclo 12, las transferencias están programadas desde el 17 hasta el 31 de diciembre y se beneficiarán unos tres millones de personas con el incentivo económico.

Foto: Prosperidad Social / Joel González.

Renta Joven

De acuerdo con la entidad, las entregas inician el 12 de noviembre, a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), y por giro, el próximo 20 hasta el 29 de noviembre.

Unos 170.677 participantes del programa recibirán un monto mínimo de $400.000 por ciclo, con el objetivo de que permanezcan y se gradúen de la educación superior. La inversión prevista por el Gobierno nacional es de $ 68.542 millones.

Para el quinto ciclo iniciará el 17 de diciembre y finalizará el 31 de diciembre, en este periodo 175.000 jóvenes recibirán el subsidio.

Jóvenes en Paz

El programa liderado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, ofrece una ruta atención a los participantes con el fin de “romper ciclos de violencia en comunidades vulnerables, favorecer su desvinculación de dinámicas criminales”.

No obstante, Prosperidad Social tiene a cargo las transferencias monetarias condicionadas y para el ciclo 11, se beneficiarán 14.250 jóvenes, que recibirán $1.000.000, aproximadamente.

El último pago del ciclo 12 se llevará a cabo desde el 29 de diciembre beneficiando a 15.000 personas que hacen parte del programa.



Recomendaciones y canales de atención

Prosperidad Social hizo un llamado a los beneficiarios de todos los programas sociales a mantener actualizada su información de contacto, pues esto permite evitar retrasos o inconsistencias en la entrega de los recursos económicos.

Para resolver dudas o actualizar datos, la entidad dispone de los siguientes canales gratuitos:

