Estafa en Colombia: con remates fantasma delincuentes suplantan a la Dian para vaciar cuentas

Todos los años el Estado suele llevar a cabo remates judiciales de bienes que quedan en su poder y para recuperar lo invertido organiza subastas públicas en las que las personas pueden participar para obtenerlos.

En concordancia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) constantemente anuncia este tipo de remates a los ciudadanos, pero hace poco informó que personas inescrupulosas están usando el nombre de la entidad para cometer estafas.

La denuncia de la Dian tiene también se asocia a que muchos no conocen el proceso sobre cómo funcionan estas pujas y por ello, terminan cayendo en estafas.



Remates fantasma: delincuentes suplantan a la Dian

Por medio de un comunicado, la entidad alertó a la comunidad sobre falsos remates judiciales en los que delincuentes están ofreciendo bienes de alto valor comercial con el objetivo de hallar a un comparador incauto.

Uno de los casos identificados involucra un correo que a simple vista parece legítimo de la Dian ( rematesjudiciales@dianpereira.com ). Desde allí se envió una oferta para adquirir un vehículo Mazda modelo 2019 por un valor de $25 millones.



“A las víctimas se les presentaba un contrato de compraventa con apariencia legal, incluyendo nombres reales, certificados bancarios, logos institucionales y hasta carnés falsos de funcionarios, todo con el fin de generar confianza”.

Debido a lo anterior, para las víctimas era complejo darse cuenta de que se trababa de una estafa. El modus operandi consistía en pedir un adelanto del 10% del valor total, que supuestamente cubriría los “gastos de documentación y envío" y, tras recibir el pago total, los delincuentes desaparecían sin dejar rastro.

Por lo cual, la entidad del Gobierno aclaró que "no realiza remates de vehículos ni remates judiciales por correo electrónico, redes sociales, WhatsApp, ni a través de intermediarios”.



Recomendaciones de la Dian para evitar estafas

Todo lo relacionado con los procesos oficiales de remates de la Dian se debe hacer a través del portal institucional, en la opción ‘Ventas, remates y donaciones’ de la parte inferior de la página.

Además, se deben seguir estás recomendaciones para evitar estafas: