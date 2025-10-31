Esto es lo que debe hacer antes de que sea demasiado tarde y pierda su cuenta bancaria

Los ciberdelincuentes usan métodos de robo cada vez más sofisticados, como hacerse pasar por funcionarios de un banco con llamadas preparadas, también con mensajes de texto que ofrecen premios o con información falsa de entidades oficiales.

Por eso, todos los usuarios deben estar alerta ante estafas o hackeos, pues pueden dejarle la cuenta en ceros y sin posibilidad de recuperar ese dinero o esa información privada que tenía guardada en su celular o computador.

Y es la mayoría de los ataques requieren que el usuario realice una acción, como instalar software, aceptar permisos o entregar información como el número de cédula. Ante esto, es indispensable adoptar medidas preventivas y de respuesta es crucial.

Persona digitando una contraseña. Foto: generada con Image Fx

Si existe la sospecha de un acceso no autorizado a sus cuentas o credenciales, o si ya ha experimentado una pérdida de dinero, el equipo de ESET recomienda “tomar acciones inmediatas” desde un dispositivo que usted considere seguro. Esto, sumado al reporte que debe hacer directamente a su banco.



Por qué debe cambiar contraseñas

Una de las acciones de respuesta más críticas es cambiar las contraseñas inmediatamente. Deben ser robustas como parte de las medidas de seguridad básicas. Además de la fortaleza de su clave, es fundamental “activar la autenticación de dos factores (2FA)”.



Es importante cambiar las contraseñas, incluso si no fue víctima de robo. Este proceso asegura que, si delincuentes tienen sus datos, no puedan acceder. Muchas claves están guardadas en la nube o en los dispositivos, cambiarlas cada determinado tiempo permite hacer una limpieza.

En caso de un incidente que involucre cuentas financieras, es vital avisar al banco o entidad financiera de forma inmediata. ESTE También pide revisar todos los movimientos de las cuentas y desactivar las transferencias automáticas, para detener cualquier actividad maliciosa en curso.

Más allá de las acciones de respuesta, la prevención diaria es la mejor defensa. Es crucial contar siempre con soluciones de seguridad capaces de detectar y detener potenciales comportamientos maliciosos, como antivirus o antiphishing.

También es importante asegurarse de que sus “sistemas y aplicaciones estén actualizados”. Los criminales a veces utilizan técnicas como "drive-by downloads", malvertisin o *exploit kits, que solo funcionan si el sistema del usuario presenta vulnerabilidades técnicas no corregidas.