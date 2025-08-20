IA, crimen y ciberataques: los nuevos desafíos que analizarán líderes en Panamá

Del 28 al 30 de agosto, Ciudad de Panamá acogerá a más de 500 representantes de gobiernos, empresas y expertos en seguridad durante el primer Congreso de Seguridad de las Américas, un evento organizado por el Consejo Nacional de Seguridad Privada y FECOLSEP.

El encuentro reunirá a ministros, altos mandos militares, empresarios y especialistas internacionales para discutir los principales riesgos que enfrenta la región, entre ellos el crimen organizado, la ciberseguridad, el impacto económico de la violencia, así como el papel de la inteligencia artificial y la neuroseguridad en la prevención del delito.

Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la violencia y el crimen le cuestan a América Latina un promedio del 3,55 % de su PIB, una cifra que supera los US $261.000 millones anuales. En el caso de Colombia, solo los ciberataques generan pérdidas cercanas a $7 billones de pesos cada año, lo que convierte a la seguridad digital en un factor clave para la competitividad y la atracción de inversión extranjera.

IA, neuroseguridad y crimen digital: los nuevos desafíos que analizarán líderes en Panamá Foto: Consejo Nacional de Seguridad

“El Congreso busca abrir un diálogo entre gobiernos, empresas y sociedad civil para construir un modelo de seguridad integral y humana, basado en la cooperación, la tecnología y el respeto por los derechos fundamentales”, afirmó César Rodríguez, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada.

Durante los tres días de agenda se desarrollarán conferencias, paneles y conversatorios con delegaciones de México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, entre otros países. Los temas a tratar incluyen el cibercrimen y la protección de infraestructuras críticas, el vínculo entre migración, cambio climático y crimen transnacional, así como innovaciones tecnológicas en vigilancia y gestión de riesgos empresariales.

El Congreso busca convertirse en un punto de referencia estratégico para anticipar tendencias y fortalecer la cooperación regional. Sus conclusiones impactarán en la seguridad ciudadana, la confianza de los inversionistas y en la estabilidad económica de los países de la región.

El evento tendrá lugar en el Hotel Marriott Albrook Mall de Ciudad de Panamá.