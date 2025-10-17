¿Qué tan seguros están sus datos en los bancos? Avalancha de ciberataques pone a prueba el sistema

El sector financiero colombiano enfrentó en 2024 una amenaza sin precedentes: más de 36.000 millones de intentos de ciberataques en un solo año, de acuerdo con el Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCert). La cifra equivale a más de 98 millones de ataques diarios, o 68.500 intentos de fraude por minuto, una presión que ubicó al país entre los más golpeados de la región y puso a prueba la capacidad de respuesta tecnológica de bancos y entidades financieras.

El aumento exponencial de los ataques está relacionado con la evolución de las técnicas de los ciberdelincuentes, quienes hoy operan con herramientas tan sofisticadas como las que usan las empresas financieras, impulsadas por inteligencia artificial y automatización. Ante este panorama, el sector bancario ha optado por fortalecer sus sistemas de ciberseguridad y establecer alianzas estratégicas con partners tecnológicos certificados, especialmente bajo estándares internacionales como la ISO/IEC 27001, que garantizan la protección integral de la información.

Santiago Etchegoyen, cofundador y CTO de uFlow, compañía especializada en automatización del crédito, explicó que el éxito de estas estrategias depende de que las conexiones tecnológicas sean seguras y estén validadas: “Desde datos biométricos y geolocalización, hasta huellas digitales de dispositivos, comportamiento de navegación, datos transaccionales, incluso el diseño de las políticas de riesgos de los lenders, es toda información de alto valor y confidencial que debe estar protegida por procesos certificados”.

De acuerdo con Etchegoyen, proteger la información en todas las etapas permite detectar fraudes con mayor rapidez, reducir falsos positivos y mejorar la experiencia del usuario legítimo, sin generar fricciones innecesarias. Esto se traduce en decisiones automatizadas y dinámicas, apoyadas en herramientas de autenticación biométrica y verificación inteligente.



“En Latinoamérica, los bancos enfrentan ataques cada semana. La clave no es solo detectar, sino priorizar y responder estratégicamente. Un motor de decisiones certificado por la norma ISO/IEC 27001 puede transformar la ciberseguridad en una ventaja competitiva”, agregó el directivo de uFlow.Según proyecciones de ACI Worldwide, el costo global del fraude alcanzará los 40.620 millones de dólares para 2027, un 25 % más que en 2020. En este contexto, la ciberseguridad deja de ser un gasto para convertirse en una inversión esencial. El desafío del futuro está en lograr que la protección sea invisible para el usuario legítimo y totalmente efectiva frente al fraude, consolidando así la confianza en el sistema financiero digital.