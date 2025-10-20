Bancos en Colombia reportan fallas hoy por problemas en Amazon Web Services

La caída de Amazon Web Services (AWS), la mayor red de servidores en la nube del mundo, generó un colapso temporal en diversos sistemas digitales y bancarios en Colombia durante la mañana de este lunes 20 de octubre.

El problema, originado en las instalaciones de AWS ubicadas en Virginia del Norte, Estados Unidos, fue confirmado por la propia compañía, que atribuyó la interrupción a “importantes índices de error en los pedidos” dirigidos a Amazon DynamoDB, uno de sus principales servicios de base de datos.

“Estamos tomando medidas de mitigación adicionales para restablecer el funcionamiento normal de nuestros sistemas”, indicó AWS a través de su página web, donde ofrece actualizaciones en tiempo real sobre el incidente.



¿Qué bancos están presentando fallas hoy en Colombia?

En Colombia, varios usuarios reportaron dificultades para acceder a las plataformas digitales de Bancolombia, incluyendo errores al iniciar sesión, imposibilidad para realizar retiros de dinero y fallas en las transferencias hacia otros bancos o billeteras digitales como Nequi.

Bancolombia avisa a sus usuarios de problema que tendrán por fallo de Amazon este lunes

Davivienda también confirmó fallas en su aplicación móvil. “En estos momentos no es posible ingresar a App Davivienda, intente nuevamente en unos minutos”, fue el mensaje compartido con sus clientes.



Por su parte, el Banco de Bogotá señaló que los inconvenientes están relacionados directamente con la caída de AWS. “Debido a una falla presentada por uno de nuestros proveedores globales de servicios tecnológicos, Amazon Web Services (AWS), nuestros canales pueden presentar intermitencia”, informó la entidad.